«Το κράτος πρέπει να ελέγχει αυτές τις δομές». Πού θα μεταφερθούν.

Παρατείνεται η αγωνία για τους 45 ασθενείς που εξακολουθούν να βρίσκονται στην ιδιωτική κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά τους και, κυρίως, για τη συνέχιση της φροντίδας τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις οικογένειες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη λειτουργία της κλινικής.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας και Θράκης, Γιάννης Σαριδάκης, έθεσε στο επίκεντρο τόσο την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων όσο και το μεγάλο κενό που υπάρχει στην παρηγορητική φροντίδα βαριά ασθενών.

Σύμφωνα με τον κ. Σαριδάκη, ο Σύλλογος πληροφορήθηκε την υπόθεση μέσω της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία είχε κινηθεί έπειτα από καταγγελία δύο πολιτών. Όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί έλεγχος της Περιφέρειας στις αρχές του έτους σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής και την επάρκεια του προσωπικού της.

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στο ογκολογικό τμήμα. Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αναφέρει ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ στον χώρο πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Τα σχετικά ευρήματα και οι καταγγελίες βρίσκονται υπό διερεύνηση.

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Το μεγάλο κενό στην παρηγορητική φροντίδα

Ο Γιάννης Σαριδάκης ανέφερε ότι πολλοί από τους 45 ανθρώπους που παραμένουν στην κλινική είναι ασθενείς τελευταίου σταδίου. Το γεγονός αυτό, όπως υποστήριξε, αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα: την έλλειψη επαρκώς οργανωμένων δημόσιων δομών για ανθρώπους που χρειάζονται παρηγορητική αγωγή και συνεχή φροντίδα.

Οι οικογένειες, σύμφωνα με τον ίδιο, συχνά αναγκάζονται να αναζητούν μόνες τους λύσεις σε ιδιωτικές δομές όταν ένας ασθενής δεν μπορεί πλέον να παραμείνει στο νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου εξέφρασε την ελπίδα το νέο ογκολογικό νοσοκομείο που έχει εξαγγελθεί στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου να περιλαμβάνει και οργανωμένη μονάδα παρηγορητικής φροντίδας.

«Το κράτος πρέπει να ελέγχει τις κλινικές»

Παράλληλα, ζήτησε συστηματικούς ελέγχους στις ιδιωτικές δομές υγείας, επισημαίνοντας ότι ο πολίτης θεωρεί εύλογα πως μια κλινική που λειτουργεί διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιήσεις.

Ο ίδιος συνέστησε στους ογκολογικούς ασθενείς να απευθύνονται σε οργανωμένες δομές και ειδικούς ογκολόγους, ώστε η θεραπεία τους να καθορίζεται με βάση την κατάσταση και την πορεία της νόσου.

Έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, υπογραμμίζοντας ότι η διάγνωση καρκίνου δεν ισοδυναμεί με θάνατο, καθώς οι διαθέσιμες θεραπείες έχουν εξελιχθεί σημαντικά.