Ο Παύλος Μαρινάκης έστειλε σαφές μήνυμα προς τη Βόρεια Μακεδονία, σημειώνοντας ότι η προοπτική ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει την τήρηση όσων έχουν συμφωνηθεί.

Απάντηση στις αιχμές που διατυπώνονται για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επαναλαμβάνοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας περνά μέσα από την Ελλάδα και συνδέεται άμεσα με την τήρηση των συμφωνηθέντων.

Η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχεται μετά τη σκληρή δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έκανε λόγο για «διπλό χτύπημα» και επέκρινε, μεταξύ άλλων, τις αναφορές της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο Παύλος Μαρινάκης έστειλε σαφές μήνυμα προς τη Βόρεια Μακεδονία, σημειώνοντας ότι η προοπτική ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει την τήρηση όσων έχουν συμφωνηθεί. «Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Αθήνα θα εξακολουθήσει να θέτει τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις με τη γειτονική χώρα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Θα συνεχίσει να θέτει τα σχετικά ζητήματα και στα ευρωπαϊκά όργανα», σημείωσε.

«Τον λογαριασμό να τον αναζητήσουμε από τον κ. Τσίπρα»

Στο δεύτερο μέρος της ανακοίνωσής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστρεψε τα πυρά του προς τον Αλέξη Τσίπρα και όσους υπερψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών το 2019.

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Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τη Συμφωνία «κακή» και επανέφερε την επιχειρηματολογία που είχε αναπτύξει η Νέα Δημοκρατία όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση. «Για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, τον λογαριασμό ας τον αναζητήσουμε από τον κ. Τσίπρα και εκείνους που ψήφισαν μια κακή συμφωνία», τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε, παράλληλα, την τότε θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ταχθεί κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Όπως υπενθύμισε ο Παύλος Μαρινάκης, ο σημερινός πρωθυπουργός είχε προειδοποιήσει ότι «εφόσον ψηφιστεί και κυρωθεί, τότε δεν θα μπορεί μονομερώς να ακυρωθεί».