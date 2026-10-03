Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Στα σοβαρά προβλήματα και τις εκτεταμένες ζημιές που έχουν προκαλέσει οι ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την Κρήτη, με την περιοχή του Μυλοποτάμου να βρίσκεται μεταξύ εκείνων που έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα, αναφέρθηκε, με ανάρτησή του, ο Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΕΛΑΣ, δρ. Κώστας Λαγουβάρδος. Στα Ζωνιανά και τα Λιβάδια καταγράφονται σημαντικές καταστροφές σε υποδομές, κατοικίες και παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην περιοχή του Μυλοποτάμου από τον Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με στελέχη του Συντονιστικού Ρεθύμνης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης καταγράφηκε από κοντά η έκταση των προβλημάτων, ιδιαίτερα στους οικισμούς των Ζωνιανών και των Λιβαδίων.

Όπως διαπιστώθηκε, οι ζημιές αφορούν τόσο βασικές υποδομές όσο και σπίτια κατοίκων, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για την καθημερινότητα και την οικονομική ζωή της περιοχής.

Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του:

«Σάββατο 3 Οκτωβρίου 4η ημέρα ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κρήτη.

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Την Παρασκευή επισκεφτήκαμε την περιοχή του Μυλοποτάμου ως τομέας ενέργειας και περιβάλλοντος μαζί με στελέχη του συντονιστικού Ρεθύμνης, όπου διαπιστώσαμε τις μεγάλες καταστροφές που έχουν συμβεί στο Μυλοπόταμο και κυρίως στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια.

Είδαμε τις καταστροφές που έγιναν στις υποδομές και στα σπίτια. Είναι πολύ σημαντικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η περιοχή και επομένως θα πρέπει να γίνουν άμεσα 2 πράγματα:

Καταρχάς να θωρακιστεί η περιοχή με έργα τα οποία θα αποτρέψουν νέα προβλήματα από νέες βροχοπτώσεις που θα έχουμε στο υπόλοιπο φθινόπωρο ή το χειμώνα.

Επομένως πρέπει να προτεραιοποιηθούν και να χρηματοδοτηθούν άμεσα έργα προστασίας των οικισμών.

Δεύτερον, στην επίσκεψη που κάναμε διαπιστώσαμε την απόγνωση των κατοίκων από τις καταστροφές που έχουν συμβεί στα σπίτια τους, αλλά και στις οικονομικές δραστηριότητές τους, κυρίως στην κτηνοτροφική παραγωγή, με καταστροφή των αγροτικών δρόμων, ποιμνιοστασίων και απώλεια από πνιγμό πολλών ζώων.

Επομένως, θα πρέπει άμεσα να καταγραφούν αυτές οι ζημιές και να δοθούν οι αποζημιώσεις ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να μπορέσουν άμεσα να επανέλθουν στην κανονικότητα και να μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους».

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