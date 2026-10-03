Εξαιρετική εμφάνιση από τον Τσέντι Όσμαν.

Ο ΠΑΟΚ παρότι τα χρειάστηκε τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη (88-85) εκτός έδρας κόντρα στην Μύκονο το απόγευμα του Σαββάτου 3/10 και να μπει με το δεξί στις υποχρεώσεις του στην Greek Basket League. Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους το πάλεψαν αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη μέσα στην έδρα τους.

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Για τον ΠΑΟΚ ο Τσέντι Όσμαν είχε 18 πόντους, ο Ναζ Μήτρου Λονγκ 14 πόντους, ενώ οι Χάτζινς και Καλάθης σταμάτησαν στους 12 πόντους εκαστος.