Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την αυτόφωρη διαδικασία και την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης

Στη σύλληψη ενός 27χρονου στον Πειραιά, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 2/10.

Για τον εντοπισμό του προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, ενώ ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος.

Το ανωτέρω ένταλμα αφορούσε το περιστατικό που έλαβε χώρα στις 13/09/2026 έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανάβυσσο Αττικής, όπου ο 27χρονος, εργαζόμενος ως φύλακας στο εν λόγω κατάστημα, φέρεται να αποπειράθηκε με τη χρήση πυροβόλου όπλου να τραυματίσει θανάσιμα έτερο άτομο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο περαστικοί.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την αυτόφωρη διαδικασία και την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.