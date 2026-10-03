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Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λειτουργία του Τραμ θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια στις Γραμμές του Τραμ θα διεξάγονται ως εξής:

- Στη Γραμμή 6 Πικροδάφνη - Σύνταγμα, μεταξύ 06:00 - 12:00, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη, λόγω διεξαγωγής του αγώνα «Greece Race for the Cure 2026».

- Στη Γραμμή 7 Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά, μεταξύ 08:30 - 13:00 τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ - Ασκληπιείο Βούλας, λόγω διεξαγωγής του αγώνα «RUN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2026».