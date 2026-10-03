Από τον Μυλοπόταμο και το Ρέθυμνο μέχρι την Ιεράπετρα, τα Φέρμα και τα Χανιά, οι Αρχές βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση, ενώ το 112 έχει ηχήσει επανειλημμένα, με τους πολίτες να καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, κατολισθήσεις και μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να έχουν μετατρέψει δρόμους σε παγίδες.

Η ένταση των φαινομένων αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με τα οποία μέχρι το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής. Στο Ξυλόσκαλο Χανίων το ύψος έφτασε τα 318 χιλιοστά, γεγονός που δείχνει το μέγεθος της βροχόπτωσης που δέχθηκε το νησί.

Βράχος έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο στην Ιεράπετρα

Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά σημειώθηκε στα Φέρμα, στην έξοδο προς Ιεράπετρα, όταν ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και έπεσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και, παρά την ένταση της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ο οδηγός και οι επιβαίνοντες βγήκαν σώοι, ενώ το όχημα υπέστη υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ωστόσο, τα προβλήματα στην περιοχή ήταν πολύ μεγαλύτερα.

Στον δρόμο που συνδέει την Ιεράπετρα με τη Σητεία καταγράφηκαν σοβαρές καταστροφές, καθώς σε τρία σημεία μετά τα Φέρμα το οδικό δίκτυο έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ τμήμα του δρόμου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά έχει καταλήξει στη θάλασσα.

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23 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους

Στα Φέρμα, ηστιες ποσότητες λάσπης, νερού και φερτών υλικών, τα οποία κατέβηκαν από το βουν κατάσταση έγινε δραματική κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις επί περίπου δέκα ώρες προκάλεσαν τεράστιες ποσότητες λάσπης, νερού και φερτών υλικών, τα οποία κατέβηκαν από το βουνό και έφτασαν μέσα στον οικισμό.

Συνολικά 23 άνθρωποι –18 Έλληνες και πέντε τουρίστες– εγκλωβίστηκαν μέσα στα οχήματά τους, τα οποία ακινητοποιήθηκαν μέσα στη λάσπη και τα μπάζα. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η επέμβαση βαρέων οχημάτων της Πυροσβεστικής, ώστε να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία.

Η περιοχή είχε πληγεί σοβαρά και από την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει περίπου ενάμιση χρόνο νωρίτερα. Η καμένη έκταση δεν κατάφερε να συγκρατήσει τις μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών, με αποτέλεσμα η λάσπη να κατέβει με ορμή προς τον οικισμό.

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Ταξί με τρεις τουρίστες παρασύρθηκε από χείμαρρο

Στην ίδια περιοχή, από ορμητικό χείμαρρο παρασύρθηκε και ταξί στο οποίο επέβαιναν ο οδηγός και τρεις τουρίστες.

Το όχημα κινείτο σε ανηφορικό σημείο όταν, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τα ορμητικά νερά το παρέσυραν. Το ταξί κατέληξε να «κολλήσει» στο αριστερό πρανές του δρόμου, γεγονός που, σύμφωνα με την περιγραφή του οδηγού, απέτρεψε τα χειρότερα. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν σώοι.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού και στην Ιεράπετρα

Τα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας ήταν εκτεταμένα. Η Πυροσβεστική είχε δεχθεί περισσότερες από 31 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς πολιτών, ενώ συνεχείς ήταν οι επιχειρήσεις στα σημεία όπου οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε χειμάρρους.

Παράλληλα, η κυκλοφορία σε τμήματα του οδικού δικτύου προς τη Σητεία διακόπηκε λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού και φερτών υλικών, ενώ σε ορισμένα σημεία έχει υποχωρήσει ακόμη και η άσφαλτος.

Συναγερμός στον Μυλοπόταμο – Νέα μηνύματα από το 112

Στο Ρέθυμνο, ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον Μυλοπόταμο, όπου οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί σε Ζωνιανά, Λιβάδια, Αξό, Αμάρι και άλλες περιοχές, με δρόμους να έχουν πλημμυρίσει ή αποκλειστεί από λάσπη και φερτά υλικά.

Στα Ζωνιανά, μάλιστα, παραποτάμιες κατοικίες χρειάστηκε να εκκενωθούν προληπτικά, ενώ ο δρόμος Λιβάδια – Ζωνιανά έχει αποκλειστεί ενώ την ίδια ώρα, οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγμητικά νερά έχουν δημιουργήσει μεγάλη συγκέντρωση υδάτων.

Η κατάσταση είναι τόσο επιβαρυμένη ώστε ζητήθηκε η συνδρομή του Στρατού με μηχανήματα έργου, καθώς τα συνεργεία της Περιφέρειας επιχειρούν συνεχώς για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Οκτώ εργαζόμενοι εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς

Στα Χανιά, την ίδια ώρα, οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Πρόκειται για έξι εργαζομένους του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες, οι οποίοι βρίσκονται στη θέση Σαμαριά, περίπου στο 7ο χιλιόμετρο του φαραγγιού.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η στάθμη του νερού και ένας ορμητικός χείμαρρος να καλύψει το μονοπάτι, καθιστώντας προς το παρόν αδύνατη την ασφαλή αποχώρησή τους.

Οι εργαζόμενοι έχουν παραγράφηκαν και στη Νέα Χώρα, όπου η θάλασσα προκάλεσε διάβρωση σε τμήματα της ακτογραμμής και ζημιές στον εξοπλισμό της παραλίας. τερα στο ορεινό οδικό δίκτυο, και να μην πλησιάζουν ποτάμια, χειμάρρους και, καθώς ακόμη και μια νέα ισχυρή βροχόπτωση μπορεί να επιβαρύνει περμείνει σε ασφαλές σημείο και βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlv5uzj23rap?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Βγήκε» η θάλασσα στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων

Η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικές ζημιές και στην παραλιακή ζώνη των Χανίων.

Τα τεράστια κύματα και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα εστίασης και τουριστικές επιχειρήσεις στο Ενετικό Παλιό Λιμάνι, ενώ σε αρκετά σημεία καταστράφηκε το πλακόστρωτο.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στη Νέα Χώρα, όπου η θάλασσα προκάλεσε διάβρωση σε τμήματα της ακτογραμμής και ζημιές στον εξοπλισμό της παραλίας.

Σε επιφυλακή οι Αρχές – Νέα επιδείνωση στο προσκήνιο

Το σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς το έδαφος σε αρκετές περιοχές της Κρήτης έχει κορεστεί από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο νέων πλημμυρών, υπερχειλίσεων χειμάρρων, κατολισθήσεων και μεταφοράς φερτών υλικών.

Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στο ορεινό οδικό δίκτυο, και να μην πλησιάζουν ποτάμια, χειμάρρους και ιρλανδικές διαβάσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlv710m9i3c9?integrationId=40599y14juihe6ly}