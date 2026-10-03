Το μήνυμα του Ομοσπονδιακού τεχνικού.

Σε επικοινωνία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προχώρησε η Ντόρτμουντ με αφορμή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του γερμανικού Sky Sport.

Οι άνθρωποι της Μπορούσια ζήτησαν από την ελληνική πλευρά να υπάρξει προσεκτική διαχείριση του 18χρονου διεθνή, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις συνεχόμενες υποχρεώσεις με τον σύλλογό του και την Εθνική Ελλάδας.

Ο Καρέτσας βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα και στα τρία παιχνίδια της Ελλάδας στο Nations League, ενώ στη νίκη απέναντι στη Γερμανία αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο. Σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, στη Ντόρτμουντ θα ήθελαν ο νεαρός μεσοεπιθετικός να προφυλαχθεί στη ρεβάνς της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, έχοντας στο μυαλό τους και το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί.

Η γερμανική ομάδα γνωρίζει τη σημασία που έχει πλέον ο Καρέτσας για την Εθνική Ελλάδας, ωστόσο θέλει παράλληλα να προστατεύσει έναν από τους ποδοσφαιριστές της που έχει συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό αγωνιστικών λεπτών το τελευταίο διάστημα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο 18χρονος επέστρεψε πρόσφατα στη δράση έπειτα από απουσία. Μάλιστα, στα μέσα Σεπτεμβρίου είχε επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις της Ντόρτμουντ μετά τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει με το κυκλοφορικό του.

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Μόλις πέντε ημέρες μετά το παιχνίδι της Εθνικής, η Ντόρτμουντ υποδέχεται τη Βέρντερ Βρέμης για την Bundesliga, κάτι που εξηγεί την επιθυμία των ανθρώπων του γερμανικού συλλόγου να περιοριστεί, εφόσον είναι δυνατόν, η επιβάρυνση του Έλληνα διεθνή.

Γιοβάνοβιτς: «Δεν υπάρχει αίτημα για Καρέτσα»

Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Γερμανία. «Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού με τέσσερα ματς σε 15 μέρες βοηθάει τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν πολλές επιλογές παικτών. Οι άλλες Εθνικές όπως εμείς δημιουργεί μεγάλο θέμα. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλο ρίσκο για κάποιους παίκτες πριν τα σημαντικά παιχνίδια. Δεν έχουν πρόβλημα οι μεγάλες Εθνικές. Όσον αφορά τον Καρέτσα δεν υπάρχει κανένα αίτημα. Νομίζω ότι είναι υπερβολές.

Στον τρόπο εργασίας μας έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους της Ευρώπης και της Ελλάδας. Ενημερωνόμαστε και ενημερώνουμε για τα πάντα. Όλες οι ομάδες που έχουμε παίκτες είναι πάντα εξυπηρετικοί για το ενδιαφέρον μας. Εμείς ενημερώνουμε για τα δεδομένα του παίκτη και πριν και μετά το camp. Δεν είναι μόνο η Ντόρτμουντ, όλες οι ομάδες. Παίρνει χωρίς λόγο το θέμα αυτό διάσταση. Ό,τι ισχύει για τον Καρέτσα ισχύει για όλους.

Ποτέ καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν ζήτησε ιδιαίτερη μεταχείριση από μας όσο είμαι προπονητής της Εθνικής. Δεν έχει λογική αυτό. Η διάθεση υπερβαίνει τα πάντα. Εμείς παίρνουμε αποφάσεις με τις συζητήσεις μας και είναι κάτι φυσιολογικό. Ό,τι αποφάσεις παίρνω τις παίρνω με βάση την εικόνα και την επιβάρυνση» ανέφερε.