Η προστασία της θάλασσας και η επιβίωση των αλιευτικών κοινοτήτων χρειάζονται κοινό σχεδιασμό.

Τα δεμένα καΐκια στην παραλία της Θεσσαλονίκης μεταφέρουν ένα μήνυμα που η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει. Οι επαγγελματίες αλιείς λένε ότι το κόστος για να βγουν στη θάλασσα έχει γίνει δυσβάσταχτο. Όταν το πετρέλαιο, η συντήρηση και τα υπόλοιπα έξοδα απορροφούν το εισόδημα, το πρόβλημα φτάνει στο τραπέζι κάθε αλιευτικής οικογένειας.

Οι άνθρωποι αυτοί ζητούν να μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Να υπάρχει ουσιαστική στήριξη για τα καύσιμα, αντιμετώπιση των ζημιών στα εργαλεία τους και μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες του επαγγέλματος. Η αγωνία τους αφορά και τις τοπικές οικονομίες, τις ιχθυόσκαλες, τους εμπόρους και την τροφοδοσία της αγοράς.

Υπάρχει, όμως, ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό δεδομένο που κάνει την απαίτηση για αποτελεσματικότερη στήριξη ακόμη πιο ισχυρή. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε γαλλικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για αλιευτικές επιχειρήσεις που πλήττονται από την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Πρόκειται για επίσημη έγκριση προγράμματος.

Παράλληλα, το Middle East Crisis Temporary State Aid Framework, δηλαδή το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή, επιτρέπει στα κράτη μέλη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να καλύπτουν έως το 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων που προκαλεί η κρίση. Η δυνατότητα αφορά την επιπλέον επιβάρυνση, όχι ολόκληρο τον λογαριασμό πετρελαίου. Χρειάζεται εθνικός σχεδιασμός, χρηματοδότηση και τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει στήριξη για το αλιευτικό πετρέλαιο προηγούμενων μηνών. Το ερώτημα, όμως, είναι αν η βοήθεια ανταποκρίνεται στη σημερινή επιβάρυνση. Η ύπαρξη μιας ανακοίνωσης δεν αρκεί για να αποδείξει ότι ένα καΐκι μπορεί να δουλεύει χωρίς ζημιά. Αυτό κρίνεται από το πραγματικό κόστος και από το ποσό που φτάνει τελικά στον αλιέα.

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Γι’ αυτό χρειάζεται σαφής απάντηση από την κυβέρνηση. Έχει εξετάσει την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πλαισίου για ενισχυμένη στήριξη των Ελλήνων αλιέων; Έχει υποβάλει σχετικό αίτημα ή προετοιμάζει πρόγραμμα; Ποιοι θα καλύπτονται, με ποιο ποσό και σε ποιο χρονοδιάγραμμα; Οι ψαράδες δικαιούνται να γνωρίζουν τι μπορούν να περιμένουν.

Ως μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω ήδη αναδείξει το αυξημένο ενεργειακό κόστος με κοινοβουλευτική πρωτοβουλία τον Μάρτιο του 2026 και με νέα παρέμβαση τον Απρίλιο, ζητώντας άμεσα μέτρα. Έχω επίσης μεταφέρει τα προβλήματα της μέσης αλιείας στην Ολομέλεια, παρουσία του Επιτρόπου Αλιείας. Η συνέχεια αυτής της δουλειάς πρέπει να έχει συγκεκριμένο στόχο: να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες δυνατότητες και η στήριξη να φτάσει στους ανθρώπους που τη χρειάζονται.

Η προστασία της θάλασσας και η επιβίωση των αλιευτικών κοινοτήτων χρειάζονται κοινό σχεδιασμό. Χρειάζονται επιστημονικά τεκμηριωμένοι κανόνες, ουσιαστική συμμετοχή των επαγγελματιών και οικονομική στήριξη που να επιτρέπει την εφαρμογή τους.

Η έγκριση του γαλλικού προγράμματος δείχνει ότι υπάρχει δρόμος δράσης. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει πώς θα αξιοποιήσει τις διαθέσιμες δυνατότητες για τους δικούς μας αλιείς. Όσο τα καΐκια μένουν δεμένα και τα έξοδα τρέχουν, οι γενικές διαβεβαιώσεις χάνουν την αξία τους. Οι ψαράδες χρειάζονται απαντήσεις με ποσά, δικαιούχους και ημερομηνίες.

(Ο Σάκης Αρναούτογλου είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής)