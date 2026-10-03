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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και τα τέσσερα άτομα είναι καλά στην υγεία τους.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων πραγματοποιήθηκε στον όρμο της Αγίας Φωτιάς στην Ιεράπετρα, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή κατέστησαν αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου.

Λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν και της αδυναμίας ασφαλούς μετακίνησης από την ξηρά, οργανώθηκε επιχείρηση για την απομάκρυνση των τεσσάρων ατόμων από την περιοχή.

Οι απεγκλωβισθέντες μεταφέρθηκαν με πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος στον λιμενίσκο Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή, με τις Αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέα περιστατικά.