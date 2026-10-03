Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης βρέθηκε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συμμετέχοντας στη διαμαρτυρία που διοργάνωσε η «Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης» για τα προβλήματα και τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες της περιοχής από τις εργασίες για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλεύτρια Δυτικής Αθήνας, Ρένα Δούρου, η οποία έθεσε στο επίκεντρο το ζήτημα της ασφάλειας των κατοίκων και της ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί.

«Πριν λίγες μέρες μπήκαμε στα σπίτια αυτών των ανθρώπων, είδαμε τις ρωγμές, είδαμε την αγωνία τους. Σήμερα είμαστε ξανά εδώ, μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, αλλά ασφάλεια στις κατοικίες τους.

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Αναλυτικά:

««Πριν λίγες μέρες μπήκαμε στα σπίτια αυτών των ανθρώπων, είδαμε τις ρωγμές, είδαμε την αγωνία τους. Σήμερα είμαστε ξανά εδώ, μαζί τους. Οι κάτοικοι της Κυψέλης δεν ζητούν χάρη. Ζητούν να είναι ασφαλείς μέσα στα ίδια τους τα σπίτια και απέναντι τους βρίσκουν μια κυβέρνηση που κρύβεται πίσω από καθυστερήσεις και μισές αλήθειες». Αυτά παρατήρησε μεταξύ άλλων, η Ρένα Δούρου, Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βουλεύτρια Δυτικής Αθήνας, μετέχοντας στη διαμαρτυρία που πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα η «Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης», με αφορμή τις σημαντικές ζημιές που έχουν δημιουργηθεί σε πολυκατοικίες της περιοχής από τις εργασίες του Μετρό.

Η ίδια κατηγόρησε το Μαξίμου για γενικευμένη ανευθυνότητα, σχολιάζοντας: «Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, το ίδιο μοτίβο, όπου υπάρχει ευθύνη, επιχειρείται συγκάλυψη». Η Ρένα Δούρου επανέλαβε ότι η κυβέρνηση πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια των ζωών και των περιουσιών των κατοίκων. Παράλληλα επανέλαβε ότι πάγιο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η μετεγκατάσταση των πληγέντων, η άμεση οικονομική αποζημίωση τους αλλά και η αποκατάσταση των ζημιών. «Να βγουν όλα στο φως» απαίτησε η Πρόεδρος της ΚΟ, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει φέρει το θέμα των εκτεταμένων ζημιών στη Βουλή με σχετική Ερώτηση προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων σε κάθε δίκαιη διεκδίκηση τους τόσο εντός όσο και εκτός Κοινοβουλίου.

Το παρών στη διαμαρτυρία, μαζί με τη Ρένα Δούρου, έδωσαν μεταξύ άλλων η βουλεύτρια Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, Έλενα Ακρίτα, ο Αντιπρόεδρος της Left και Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, η Αναπληρώτρια Γραμματέας της ΚΕ και Διευθύντρια της ΚΟ, Νατάσα Γκαρά, η υπεύθυνη της ΠΓ για τον Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ράνια Σβίγκου, Μέλη της ΠΓ και της ΚΕ, καθώς και της ΝΕ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».