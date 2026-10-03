Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Τη συγκέντρωση στην Κυψέλη με αντικείμενο τις ζημιές που έχουν υποστεί 35 πολυκατοικίες εξαιτίας των εργασιών για τη διάνοιξη της Γραμμής 4 του Μετρό σχολίασε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος συμμετείχε και με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι στη συγκέντρωση και στην πορεία έδωσαν το «παρών» κάτοικοι διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών ομάδων.

Όπως αναφέρει, μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οργανωμένοι και ανένταχτοι πολίτες, οικογένειες με παιδιά, καθώς και κάτοικοι με διαφορετική καταγωγή.

Αναλυτικά:

«Πολύ μεγάλη η συγκέντρωση της Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης σήμερα το απόγευμα για τις ζημιές που έχουν υποστεί από 35 πολυκατοικίες στην περιοχή, από τα έργα για τη διάνοιξη της γραμμής 4 του Μετρό.

Πολύς κόσμος, οργανωμένοι, ανένταχτοι, μικροί, μεγάλοι και παιδιά, ντόπιοι και μετανάστες.

Απέναντι στην κοροϊδία της Αττικο Μετρό, του ΑΒΑΞ και του Υφυπουργού Υποδομών Ν. Ταχιάου η συλλογική δράση και η αλληλεγγύη είναι το βασικό όπλο των κατοίκων.

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Σε μια Αθήνα που καταρρέει μια πολυκατοικία στα Πετράλώνα και ανατινάζεται μια άλλη στην Πλάκα με 6 νεκρούς, είναι αδιανόητο να αφήνονται στην τύχη του εκατοντάδες κάτοικοι 200 διαμερισμάτων, ζητώντας τους η κυβέρνηση και οι εταιρίες να αναλάβουν την ατομική τους ευθύνη.

Χτες επισκεφτήκαμε τις πολυκατοικίες και κάναμε συνάντηση με την Πρωτοβουλία Κατοίκων, σήμερα στην συγκέντρωση και την πορεία, ενώ η Νέα Αριστερά στην Βουλή θα συνεχίσει τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για το θέμα.

Με τέτοιο ποτάμι αλληλεγγύης, η δικαίωση δεν θα αργήσει».

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