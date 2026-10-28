Κυπριακό και διεθνείς κρίσεις στη συνάντηση με Γκουτέρες.

Σαφές μήνυμα για την προστασία των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στη Νέα Υόρκη.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στις παράνομες οριοθετήσεις θαλάσσιων ζωνών και στις σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου, ενώ στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν επίσης το Κυπριακό και οι μεγάλες διεθνείς κρίσεις.

«Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, θέλω να είμαι εντελώς ξεκάθαρος: η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παρανομία σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν συνεπάγεται ανοχή απέναντι σε ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Το μήνυμα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την Αίγυπτο

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επαφές της Τουρκίας με την Αίγυπτο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης στάθηκε στη στρατηγική σχέση Αθήνας και Καΐρου, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών ενισχύεται σε πολλούς τομείς.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στάση της Αιγύπτου απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπενθυμίζοντας την παρουσία του Μόνιμου Αντιπροσώπου της χώρας στον ΟΗΕ κατά την ανακοίνωση της ελληνικής δήλωσης για το ζήτημα.

«Έχουμε μια πολύ κοινή πεποίθηση σε σχέση με την καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου με την Αίγυπτο», σημείωσε.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε: «Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι ένα πεδίο πλειστηριασμού. Είναι ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει το Διεθνές Δίκαιο να επιβάλλεται».

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η μη τήρηση των διεθνών κανόνων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και την επισιτιστική επάρκεια.

Κυπριακό και διεθνείς κρίσεις στη συνάντηση με Γκουτέρες

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στο Κυπριακό, με τον υπουργό Εξωτερικών να ζητά την έναρξη πιο ουσιαστικών και επίσημων διαπραγματεύσεων.

«Δεν πρέπει να χαθεί το momentum το οποίο χτίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του António Guterres», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επανένωση της Κύπρου.

Παράλληλα, οι δύο αξιωματούχοι εξέτασαν τις εξελίξεις στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης περιέγραψε τη σημερινή διεθνή συγκυρία ως την «πιο κρίσιμη καμπή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία».

Τόνισε, τέλος, ότι απαιτούνται αποφασιστικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, την αντιμετώπιση των ενεργειακών και επισιτιστικών προκλήσεων και την ενίσχυση του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών.