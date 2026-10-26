«Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί –και δεν πρέπει– να αποδεχθεί τις σοβαρές παραβιάσεις εις βάρος των παιδιών ως αναπόφευκτη συνέπεια του πολέμου», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Την ανάγκη να μετατραπούν οι διεθνείς δεσμεύσεις σε ουσιαστικές δράσεις για την προστασία των παιδιών από τις ένοπλες συγκρούσεις υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του πριν από την έναρξη της ανοιχτής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα τα 30 χρόνια προστασίας των παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η προστασία των παιδιών, η πρόληψη των παραβιάσεων και η λογοδοσία πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος δεν κρίνεται μόνο από τις δεσμεύσεις, αλλά κυρίως από την ασφάλεια που εξασφαλίζεται στην πράξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ψήφισμα 2832 (2026) του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο υιοθετήθηκε ομόφωνα με πρωτοβουλία της Ελλάδας και αφορά, μεταξύ άλλων, τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η χρήση της τεχνολογίας. Όπως σημείωσε, ο ψηφιακός χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στρατολόγηση, τον εξαναγκασμό και την εκμετάλλευση παιδιών, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να αξιοποιούνται με υπευθυνότητα και με ισχυρές δικλίδες προστασίας.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Εξωτερικών έστειλε σαφές μήνυμα ότι η προστασία των παιδιών δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, καλώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας να επιδείξει ενότητα και να αναλάβει συγκεκριμένη δράση.

Αναλυτικά η δήλωση Γεραπετρίτη

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα εξετάσει μία από τις κρισιμότερες και αμεσότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια: την προστασία των παιδιών από τη φρίκη των ενόπλων συγκρούσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σε ολόκληρο τον κόσμο, τα παιδιά δεν βρίσκονται απλώς εν μέσω διασταυρούμενων πυρών· στερούνται εσκεμμένα την προστασία που δικαιούνται βάσει του Διεθνούς Δικαίου. Συνεχίζουν να πληρώνουν δυσβάσταχτο τίμημα για συγκρούσεις, τις οποίες ούτε προκάλεσαν ούτε μπορούν να τερματίσουν.

Τριάντα χρόνια μετά την ιστορικής σημασίας έκθεση της Graça Machel για τις επιπτώσεις των ένοπλων συγκρούσεων στα παιδιά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τόσο την πρόοδο που έχει σημειωθεί, όσο και τις σοβαρές προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται.

Η ατζέντα για τα «Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πλαίσια προστασίας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μέσω της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων, της συνεργασίας με τα μέρη των συγκρούσεων και του συστηματικού έργου της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, έχουν εξασφαλιστεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις και έχει επιτευχθεί η απελευθέρωση και επανένταξη χιλιάδων παιδιών που συνδέονταν με ένοπλες δυνάμεις και ένοπλες ομάδες. Παράλληλα, έχει προωθηθεί η λογοδοσία για τις παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί.

Ωστόσο, η πρόοδος δεν μπορεί να αποτιμάται αποκλειστικά με βάση τις δεσμεύσεις, αλλά με γνώμονα την ασφάλεια που παρέχεται στα παιδιά επί του πεδίου.

Και ως προς αυτό, η πραγματικότητα παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική.

Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί –και δεν πρέπει– να αποδεχθεί τις σοβαρές παραβιάσεις εις βάρος των παιδιών ως αναπόφευκτη συνέπεια του πολέμου. Ούτε μπορούμε να επιτρέψουμε στην ατιμωρησία, τις πολιτικές διαιρέσεις ή τις αντικρουόμενες προτεραιότητες να υπονομεύσουν την αποφασιστικότητά μας να δράσουμε από κοινού.

Καθώς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση, θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα:

Πρέπει να μετουσιώσουμε τις δεσμεύσεις μας σε μετρήσιμες δράσεις.

Πρέπει να διασφαλίσουμε τη λογοδοσία. Η λογοδοσία πρέπει να αντικαταστήσει την ασυλία και την ατιμωρησία.

Η πρόληψη πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας.

Και, εξίσου επιτακτικά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις.

Η ομόφωνη υιοθέτηση, πριν από λίγες ημέρες, του Ψηφίσματος 2832 (2026) του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο υποβλήθηκε με πρωτοβουλία της Ελλάδας και υποστηρίχθηκε από σχεδόν 100 κράτη μέλη, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Ευχαριστούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη που συγκηδεμόνευσαν το ψήφισμα για τη στήριξή τους.

Σήμερα, το πεδίο των συγκρούσεων έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει και τον ψηφιακό χώρο. Στην πραγματικότητα, το πεδίο των συγκρούσεων έχει πλέον επεκταθεί και στον ψηφιακό χώρο. Μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, τα παιδιά μπορούν να πέσουν θύματα στρατολόγησης, εξαναγκασμού και εκμετάλλευσης. Ένα παιδί που στρατολογείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας δεν είναι λιγότερο θύμα από ένα παιδί που στρατολογείται στο πεδίο της μάχης. Μια παραβίαση που διευκολύνεται από την τεχνολογία δεν είναι λιγότερο σοβαρή από εκείνη που διαπράττεται με συμβατικά μέσα.

Η τεχνολογία δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα ακόμη όπλο κατά των παιδιών. Αντιθέτως, πρέπει να αξιοποιηθεί για την προστασία τους.

Το ψήφισμα 2832 στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η προστασία των παιδιών πρέπει να συμβαδίζει με τη μεταβαλλόμενη φύση του πολέμου. Τα μέσα παραβιάσεων εξελίσσονται, αλλά η υποχρέωσή μας για την πρόληψή τους και την προστασία των παιδιών παραμένει στο ακέραιο. Και η τεχνολογία, μέσω της εκπαίδευσης, μπορεί να αποτελέσει δύναμη θετικής αλλαγής.

Όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και των αναδυόμενων τεχνολογιών πρέπει να συνοδεύεται από υπευθυνότητα, αποτελεσματικές δικλίδες ασφαλείας και σαφή δέσμευση για την προστασία των παιδιών. Η Ελλάδα ανέλαβε πρόσφατα νομοθετικές πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το σημερινό μας μήνυμα είναι σαφές:

Η προστασία των παιδιών δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας οφείλει να επιδείξει ενότητα και, κυρίως, να αναλάβει δράση για την επίτευξη του κοινού στόχου».