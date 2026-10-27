Η αντιπροσωπεία της Κούβας πλησίασε το βήμα - «Κάνε πίσω» φώναζε ο Αμερικανός.

Καβγάς ξέσπασε ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Κούβας στην αίθουσα της ολομέλειας του ΟΗΕ, με φωνές και εκφράσεις όπως «Είσαι ψεύτης» και «Κάνε πίσω, καταλαβαίνεις με ποιον έχεις να κάνεις;».

Η ένταση προκλήθηκε λίγο αφότου ανέβηκε στο βήμα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτζ, επιχειρηματολογώντας κατά ψηφίσματος που καταδικάζει το αμερικανικό οικονομικό εμπάργκο στην Κούβα. Ο Γουόλτζ άρχισε να μιλά για χρόνια διαφθοράς της κυβέρνησης στην Αβάνα, όταν τα μέλη της κουβανικής αντιπροσωπείας- ανάμεσά τους ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ- άρχισαν να χτυπούν τα έδρανα και να διαμαρτύρονται, ζητώντας να ανακαλέσουν στην τάξη τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Ενώ αξιωματούχοι του ΟΗΕ προσπαθούσαν, μάταια, να εκτονώσουν την κατάσταση, ο Ροντρίγκεζ άρχισε να κατευθύνεται προς το βήμα όπου βρισκόταν ο Γουόλτς, φωνάζοντας: «Δεν θα ανεχθώ την παραβίαση των κανόνων της διαδικασίας αυτής της γενικής συνέλευσης». Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ σχολίασε ότι στους Κουβανούς αξιωματούχους δεν αρέσει να ακούνε τη σκληρή αλήθεια. «Να απομακρυνθεί από το βήμα. Δεν θα με εκφοβίσει μέσα στις ΗΠΑ, όπως προσπαθεί να εκφοβίσει πολιτικούς κρατούμενους», συμπλήρωσε.

{https://x.com/CubaMINREX/status/2115120386035642543}

Ενώ οι Κουβανοί συνέχισαν να διαμαρτύρονται, πλησιάζοντας το βήμα, ο Γουόλτζ φώναζε: «Είμαι ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ, απομακρύνσου, κάνε πίσω. Εδώ δεν είναι Αβάνα, δεν θα με εκφοβίσεις. Καταλαβαίνεις με ποιον έχεις να κάνεις;». Μέλη της κουβανικής αντιπροσωπείας του φώναζαν «Είσαι ψεύτης!».

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Τελικά, η κουβανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στη θέση της και έπειτα από σύντομη διακοπή, δόθηκε ο λόγος στον Ροντρίγκεζ, ο οποίος κατηγόρησε τον Γουόλτζ ότι «ψεύδεται κατάφωρα» και «προσβάλει την αξιοπρέπεια του λαού και της κυβέρνησης» του νησιού.

Ο καβγάς του Αμερικανού πρέσβη με τον Κουβανό υπουργό Εξωτερικών

{https://www.youtube.com/watch?v=R1QP1NAqjjk}

Αργότερα, ο Μάικ Γουόλτζ ανάρτησε βίντεο, αναφέροντας ότι «ένας από τους “διπλωμάτες” του κουβανικού καθεστώτος προσπάθησε να εκφοβίσει το προσωπικό του ΟΗΕ, απαιτώντας να κλείσουν τα μικρόφωνά μας» και «έναν Αμερικανό διπλωμάτη που παρατήρησε τι συνέβαινε».

{https://x.com/USAmbUN/status/2115133209696735688}