Από τον Σεπτέμβριο του 2025, σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ΗΠΑ σε Καραϊβική και Ειρηνικό.

Ταχύπλοο το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκτωικά ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τη Δευτέρα (27/10), οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική διοίκηση αρμόδια για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (SOUTHCOM), διακρίνεται το πλήγμα στο επίμαχο ταχύπλοο, το οποίο διαπιστώθηκε μέσω της αξιοποίησης πληροφοριών ότι εμπλέκεται ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών. Κατά την επιχείρηση, σκοτώθηκαν πέντε «ναρκοτρομοκράτες».

{https://x.com/Southcom/status/2115116783199735980}

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό περισσότερους από 230 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιωματούχοι του ΟΗΕ θεωρούν πως διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις».