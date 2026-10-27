Η γυναίκα ταξίδευε από την Αθήνα προς το Αγρίνιο, όταν το λεωφορείο αναχώρησε χωρίς εκείνη μετά από ενδιάμεση στάση στο Αίγιο.

Απρόσμενη ταλαιπωρία περίμενε μία νεαρή γυναίκα που ταξίδευε από την Αθήνας προς το Αγρίνιο το μεσημέρι της Τρίτης (27/10), καθώς ο οδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας αναχώρησε από τη στάση ξεχνώντας την πίσω.

Η νεαρή είχε επιβιβαστεί στο λεωφορείο από τον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού στις 13:00. Κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, το λεωφορείο έκανε στάση στα ΣΕΑ Αιγίου, καθώς άλλη επιβάτιδα ήθελε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Όπως αναφέρει το agriniopress, από το λεωφορείο αποβιβάστηκαν συνολικά εννέα άτομα. ατά την επιστροφή τους, ο οδηγός έκανε λάθος στην καταμέτρηση, με αποτέλεσμα η νεαρή να παραμείνει στα ΣΕΑ, ενώ το λεωφορείο συνέχισε κανονικά τη διαδρομή του προς το Αγρίνιο.

Όταν αντιλήφθηκε ότι είχε μείνει πίσω, επικοινώνησε με το ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας και ενημέρωσε για όσα είχαν συμβεί. Για την εξυπηρέτησή της, μεριμνήθηκε να την παραλάβει άλλο λεωφορείο που εκτελούσε το ίδιο δρομολόγιο από την Αθήνα προς το Αγρίνιο.

Η διοίκηση του ΚΤΕΛ ενημερώθηκε για το περιστατικό και ανέλαβε τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή του. Ο οδηγός αναγνώρισε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη από τη νεαρή για την αναστάτωση και την καθυστέρηση που υπέστη. Παράλληλα, φρόντισε ώστε τα προσωπικά της αντικείμενα να μεταφερθούν στον σταθμό του ΚΤΕΛ στο Αγρίνιο, για να της παραδοθούν κατά την άφιξή της.