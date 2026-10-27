Ο διαγωνισμός των ΕΑΣ για το Αίγιο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι υποθέσεις Pizza Fan και Χωριάτικου και οι Εσωτερικές Υποθέσεις της ΑΑΔΕ, η Ξινό Νερό, η Ten Brinke Hellas και από τον θρακιώτικο καβουρμά στο σουηδικό βέτο

«Τοξικές» υποθέσεις

Στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (ΥΕΔΔΕ Αττικής), της οποίας προΐσταται ο Δημήτρης Τσάκαλος, χρεώθηκε η υπόθεση της Pizza Fan, προκειμένου να διαπιστωθεί επίσημα και τεκμηριωμένα η έκταση της φερόμενης φοροδιαφυγής ύψους 25 εκατ. ευρώ, την οποία φέρονται να έχουν εντοπίσει οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές.

Το έργο του ελέγχου μόνο εύκολο δεν θα είναι, αφενός λόγω των συνθηκών που επικρατούν στα καταστήματα της Pizza Fan, αφετέρου επειδή η έρευνα της ΥΕΔΔΕ Αττικής θα διενεργείται παράλληλα με εκείνη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, η οποία αναζητεί στοιχεία για επίορκους εφοριακούς που φέρονται να ενημέρωναν την επιχείρηση εστίασης για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους.

Ωστόσο, οι υποθέσεις των Pizza Fan και Χωριάτικου, τείνουν να γίνουν «τοξικές» για τη φορολογική διοίκηση. Αφορμή αποτελούν παλαιότεροι έλεγχοι που είχαν διενεργηθεί τόσο στην Pizza Fan όσο και σε επιχειρήσεις του Άγγελου Γιαννακόπουλου, όπως το Χωριάτικο, οι Αττικοί Φούρνοι και το Bread Factory, αλλά και σε επιχειρήσεις του στη Μύκονο και τη Ρόδο, οι οποίοι είχαν ολοκληρωθεί χωρίς σημαντικά ευρήματα.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών που είχαν πραγματοποιήσει τους συγκεκριμένους ελέγχους, χωρίς να εντοπίσουν όλα αυτά τα οποία έφεραν σήμερα στο φως οι έρευνες του ελληνικού FBI.

Η παραφιλολογία και το «κουτσομπολιό» στη φορολογική διοίκηση έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε στους κόλπους των εφοριακών γίνεται ένα «bad-mouthing» ακόμη και για στελέχη που σήμερα υπηρετούν σε νευραλγικές θέσεις της ΑΑΔΕ. Το ερώτημα είναι το εάν η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ θα μπορέσει να εντοπίσει εγκαίρως τους όποιους εμπλεκόμενους και να σταματήσει το τοξικό κουτσομπολιό.

Σε σχέση με την υπόθεση των επιχειρήσεων του Άγγελου Γιαννακόπουλου οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ήδη αναδειχθεί ο ρόλος δύο λογιστριών, οι οποίες είναι αδερφές και οι οποίες περιγράφονται ως καλά δικτυωμένες με διάφορες Αρχές. Μέλλει να φανεί εάν αυτές θα συμβάλουν στο να αναδειχθεί η ανθρωπογεωγραφία του έκνομου δικτύου, που φέρεται να αριθμούσε περισσότερες από 430 επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ελλάδος, οι περισσότερες εκ των οποίων φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια…

ΕΑΣ: Οι μνηστήρες για το Αίγιο

Ακόμη και εντός της ημέρας ενδέχεται να ανοίξουν οι προσφορές που κατατέθηκαν χθες στον διεθνή διαγωνισμό για την αξιοποίηση του εργοστασίου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) στο Αίγιο. Τη διαδικασία χειρίζεται η Deloitte, η οποία έχει αναλάβει τον ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου των ΕΑΣ, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο ισχυρούς διεκδικητές που διεκδικούν την είσοδό τους σε μια επένδυση με ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η κοινοπραξία του ινδικού ομίλου Kalyani Group με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και από την άλλη η γερμανική Rheinmetall, δύο υποψηφιότητες με ισχυρό αποτύπωμα. Το μοντέλο που προβλέπει ο διαγωνισμός βασίζεται στη δημιουργία κοινής εταιρείας, στην οποία τα ΕΑΣ θα διατηρήσουν τον πλειοψηφικό έλεγχο με ποσοστό 51%, ενώ ο ιδιώτης επενδυτής θα αποκτήσει το 49%, αναλαμβάνοντας να συμβάλει στην παραγωγική αναβάθμιση και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων. Ο ινδικός όμιλος έχει εκδηλώσει εδώ και καιρό έντονο ενδιαφέρον για το εργοστάσιο του Αιγίου. Στελέχη του έχουν επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις, εξετάζοντας από κοντά τις υφιστάμενες υποδομές και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων γραμμών παραγωγής. Από την πλευρά της, η Rheinmetall επιδιώκει να διευρύνει τη βιομηχανική παρουσία και τις συνεργασίες της στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει δημιουργήσει η ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών.

Στο πλευρό των Ινδών και όχι των Γερμανών

Ενδιαφέρον, πάντως, προκάλεσε η σύνθεση των δύο ανταγωνιστικών σχημάτων και κυρίως η επιλογή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διεκδικήσει το εργοστάσιο στο πλευρό των Ινδών και όχι των Γερμανών. Και αυτό διότι, από τα τέλη του 2025, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με τη Rheinmetall Landsysteme GmbH, με αντικείμενο την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρουσία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο ίδιο στρατόπεδο με τον Kalyani Group, απέναντι στη Rheinmetall, δημιούργησε εύλογα ερωτήματα. Η εξήγηση, ωστόσο, βρίσκεται στη διαφορετική εταιρική ταυτότητα των γερμανικών σχημάτων. Όπως διευκρινίστηκε, στον διαγωνισμό δεν συμμετέχει η Rheinmetall Landsysteme GmbH, με την οποία συνεργάζεται στρατηγικά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αλλά άλλη θυγατρική του γερμανικού ομίλου. Πρόκειται, επομένως, για δύο διακριτές επιχειρηματικές κινήσεις, παρά το γεγονός ότι συνδέονται με τον ίδιο γερμανικό αμυντικό κολοσσό.

Το στοίχημα για το εργοστάσιο του Αιγίου

Πέρα από τη μάχη των διεκδικητών, το ουσιαστικό διακύβευμα του διαγωνισμού είναι η επόμενη ημέρα του εργοστασίου του Αιγίου και η δυνατότητα μετατροπής του σε μια σύγχρονη, ανταγωνιστική μονάδα παραγωγής πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος. Ο σχεδιασμός εστιάζει στην ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων για μεταλλικούς κορμούς βλημάτων, στη σφυρηλάτηση και στην καλυκοποιία, τομείς στους οποίους η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αναζητεί πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα. Η συγκυρία θεωρείται ευνοϊκή, καθώς η αυξημένη ζήτηση για πυρομαχικά στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, δημιουργεί προοπτικές για επενδύσεις σε νέες παραγωγικές υποδομές. Το ερώτημα είναι κατά πόσον ο επενδυτής που θα επικρατήσει θα μπορέσει, σε συνεργασία με τα ΕΑΣ, να μετατρέψει αυτές τις προοπτικές σε ένα βιώσιμο βιομηχανικό εγχείρημα, με σταθερό παραγωγικό αντικείμενο, νέες θέσεις εργασίας και εξαγωγικό προσανατολισμό.

Το επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Μια ενδιαφέρουσα σύγκριση με το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου προκύπτει από το νέο επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος θα πληρώνει ετήσιο επιτόκιο 4,75%, όταν η απόδοση του ελληνικού κρατικού ομολόγου αντίστοιχης διάρκειας βρίσκεται λίγο πάνω από το 4%. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, η απόδοση του ελληνικού κρατικού ομολόγου που λήγει το 2033 βρισκόταν χθες στο 4,015%. Η διαφορά από το κουπόνι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιορίζεται σε περίπου 0,74 ποσοστιαίες μονάδες. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η απόδοση του αντίστοιχου ιταλικού τίτλου υπολογίζεται περίπου στο 4,24% και του γαλλικού στο 4,65%, δηλαδή μόλις 0,10 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το κουπόνι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η σύγκριση είναι ενδεικτική, καθώς το κουπόνι μιας εταιρικής έκδοσης δεν ταυτίζεται με την απόδοση ενός κρατικού ομολόγου στη δευτερογενή αγορά. Ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση ήταν ενδεικτική του επενδυτικού ενδιαφέροντος: για τα 500 εκατ. ευρώ που επιδίωκε να αντλήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι προσφορές έφθασαν τα 2,3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 4,6 φορές.Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση προήλθε κατά 54% από την ηπειρωτική Ευρώπη (κυρίως Γαλλία και Ιταλία), 17% από τη Βρετανία και 25% από την Ελλάδα. Παρά την υψηλή ζήτηση, η κατανομή στις ελληνικές τράπεζες ήταν μηδενική, γεγονός πρωτοφανές για έκδοση ευρωομολόγου από ελληνικό εκδότη.

Θρακιώτικοι μεζέδες και σουηδικά βέτο

Στο παραδοσιακό εστιατόριο «Παλαιά Πόλις», στην είσοδο της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, γευμάτισαν χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο πρόεδρος της ΣΕΚΕ, Κώστας Καραμανλής, και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Κοντός, μετά τη συνάντηση που είχαν στη θρακιώτικη βιομηχανία.

Το γεύμα πραγματοποιήθηκε σε ένα εντυπωσιακό, υπεραιωνόβιο αρχοντικό, με το μενού να περιλαμβάνει παραδοσιακές θρακιώτικες και ανατολίτικες γεύσεις. Ωστόσο, πέρα από τις γαστρονομικές επιλογές, στο τραπέζι βρέθηκαν και οι εξελίξεις στις Βρυξέλλες γύρω από τη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων και των εναλλακτικών προϊόντων νικοτίνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιέγραψε στους συνδαιτυμόνες του τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται στο ECOFIN και στις αντιδράσεις της Σουηδίας απέναντι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή υψηλών ελάχιστων ειδικών φόρων κατανάλωσης σε προϊόντα όπως τα σακουλάκια νικοτίνης. Η Στοκχόλμη επιμένει ότι τα προϊόντα νικοτίνης χωρίς καύση δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται φορολογικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα συμβατικά τσιγάρα, προτάσσοντας τη διαφοροποίηση των επιβαρύνσεων ανάλογα με τον κίνδυνο για την υγεία. Και καθώς οι σχετικές αποφάσεις απαιτούν ομοφωνία των κρατών-μελών, η σουηδική στάση αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας.

Κάπως έτσι, ανάμεσα σε θρακιώτικους μεζέδες και ευρωπαϊκά φορολογικά αγκάθια, η κουβέντα στην Ξάνθη απέκτησε άρωμα Βρυξελλών. Και μπορεί στο τραπέζι να κυριάρχησαν οι τοπικές σπεσιαλιτέ, όμως το πιο «καυτερό» πιάτο αποδείχθηκε το σουηδικό μπλόκο, που εξακολουθεί να προκαλεί δυσπεψία στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις…

Η Ten Brinke Hellas

Αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η Ten Brinke Hellas. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 14,52 εκατ. ευρώ, έναντι 3,41 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 325,3%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 9 εκατ. ευρώ, από 1,98 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 7,47 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από την πώληση οικοπέδου στα Σπάτα, έναντι 13,6 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε περιέλθει στην εταιρεία μέσω απορρόφησης θυγατρικής, καθώς και από πωλήσεις διαμερισμάτων σε οικιστικό έργο επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 38, στην Πεύκη. Στην κερδοφορία συνέβαλε επίσης η πώληση των συμμετοχών στις Evitenco, Relenco και Persenco στην Trade Estates ΑΕΕΑΠ του Ομίλου Φουρλή, από την οποία προέκυψαν κέρδη 5,2 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2025, το ενεργητικό της Ten Brinke Hellas ανερχόταν σε 111,54 εκατ. ευρώ, μειωμένο από 120,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 23,2 εκατ. ευρώ, από 19,77 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 88,28 εκατ. ευρώ, από 100,93 εκατ. ευρώ. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια μειώθηκαν σε 76,77 εκατ. ευρώ, έναντι 89,34 εκατ. ευρώ το 2024. Αντίθετα, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 5,55 εκατ. ευρώ, από 1,5 εκατ. ευρώ. Από τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει πως εντός του 2026 η εταιρεία απέκτησε, στο πλαίσιο της διαχείρισης και αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της, τις Tenpolis Μ.Α.Ε., Tenprime Μ.Α.Ε., Tensummit Μ.Α.Ε., Tengrand Collection Μ.Α.Ε., Tenspace Μ.Α.Ε., Tenluxe Μ.Α.Ε., Tenoikos Μ.Α.Ε. και Tenplatinum Μ.Α.Ε.

Ellinikon International School

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,8 εκατ. ευρώ προχώρησε η Ellinikon International School Μονοπρόσωπη ΑΕ, η εταιρεία που συνδέεται με την ανάπτυξη της νέας σχολικής μονάδας των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα (CGS) στο Ελληνικό, σε συνεργασία με τη LAMDA Development. Με την έκδοση 4,8 εκατ. νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 4,825 εκατ. ευρώ, από 25.000 ευρώ προηγουμένως. Η Ellinikon International School έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στους καταστατικούς σκοπούς της περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες ειδικής αγωγής, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και λειτουργίας σχολικών υποδομών, όπως κυλικείων και κολυμβητηρίων. Το νέο σχολείο, με την ονομασία «CGS at The Ellinikon», προγραμματίζεται να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2027 και θα παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνδυάζει το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών με διεθνείς εκπαιδευτικές επιλογές, μεταξύ των οποίων το International Baccalaureate (IB).

Νέα εταιρεία από τον Θοδωρή Μαροσούλη

Σε νέα επιχειρηματική κίνηση προχώρησε χθες ο Θοδωρής Μαροσούλης, σύζυγος της ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρας Μελέτη, ιδρύοντας εταιρεία με αρχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ και αντικείμενο τον θαλάσσιο τουρισμό και την εστίαση. Πρόκειται για την MT25 Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, στην οποία ο ίδιος κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων. Σύμφωνα με το καταστατικό που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ, στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται η ενοικίαση τουριστικών σκαφών με ή χωρίς πλήρωμα, η εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής, όπως κότερα, θαλαμηγοί και βενζινάκατοι, καθώς και η παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ταξί. Τέλος, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα δραστηριοποίησης στον κλάδο της εστίασης, με υπηρεσίες catering, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, λειτουργίας κυλικείων και παροχής γευμάτων.

Ξινό Νερό: Επιφυλάξεις από τον ορκωτό

Αύξηση τζίρου και κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η Ξινό Νερό Μονομετοχική ΑΕ ΟΤΑ, ωστόσο η θετική οικονομική εικόνα της δημοτικής επιχείρησης εμφιάλωσης νερού συνοδεύεται από παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, ο οποίος διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Ξινό Νερό ανήλθε σε 7,42 εκατ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 16,98%, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 20,28%, φτάνοντας τα 1,66 εκατ. ευρώ. Πίσω, όμως, από τις βελτιωμένες επιδόσεις, ο έλεγχος ανέδειξε σειρά εκκρεμοτήτων. Η σημαντικότερη παρατήρηση του ορκωτού αφορά επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις ύψους περίπου 824.000 ευρώ, για τις οποίες η απομείωση υπολείπεται της απαιτούμενης κατά 552.000 ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εμπορικές απαιτήσεις και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. Ακόμη, ο ορκωτός δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει απαιτήσεις πελατών 43.000 ευρώ και υποχρεώσεις προς προμηθευτές 450.000 ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι παραμένει ανεκκαθάριστος λογαριασμός εγγυοδοσίας συσκευασιών ύψους 451.000 ευρώ. Στις επιφυλάξεις προστίθενται η μη λήψη επιστολών από το σύνολο των νομικών συμβούλων, καθώς και οι φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις 2020-2022. Βαρύτητα έχει, τέλος, η αναφορά σε εκκρεμή δικαστική διαφορά, με διεκδικούμενες αποζημιώσεις περίπου 2,54 εκατ. ευρώ. Παρότι η σχετική αγωγή απορρίφθηκε πρωτοδίκως, η τελική έκβασή της παραμένει αβέβαιη και η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη.

Κλείνει το Γραφείο της Lloyd’s Ελλάς

Τη διακοπή της λειτουργίας της και την επακόλουθη θέση της σε εκκαθάριση δρομολογεί η Lloyd’s of London (Γραφείο Αντιπροσωπείας) Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕ. Όπως αναφέρει η διοίκηση της στις οικονομικές καταστάσεις για το 2025, έχει αποφασιστεί ο τερματισμός των δραστηριοτήτων της εταιρείας, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ληφθεί η σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση του μετόχου. Η εξέλιξη έχει ήδη αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίστηκαν χωρίς την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Η εταιρεία, που λειτουργεί ως γενικός και φορολογικός αντιπρόσωπος των ασφαλιστών Lloyd’s στην Ελλάδα, κατέγραψε το 2025 έσοδα 60.241 ευρώ, αυξημένα κατά 37,8%, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 968 ευρώ, από 1.672 ευρώ το 2024. Τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 411 ευρώ, με την καθαρή θέση να διαμορφώνεται στις 90.644 ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα στις 97.380 ευρώ.

Costamare: Από τον Παναμά στη Λιβερία

Από τον Παναμά στη Λιβερία μεταφέρει την έδρα της η ναυτιλιακή εταιρεία Costamare Shipping Company SA, της οποίας ηγείται ο Κωστής Β. Κωνσταντακόπουλος. Η αλλαγή αυτή συνοδεύεται από την τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η μεταβολή αφορά αποκλειστικά την καταστατική έδρα της εταιρείας, χωρίς να αλλάζει κάτι ως προς την παρουσία και τη λειτουργία του γραφείου της στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η Costamare Shipping Company SA καλείται, μέσα σε πέντε μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης, να καταθέσει στο υπουργείο Ανάπτυξης νέα εγγυητική επιστολή ή να τροποποιήσει την υπάρχουσα, ώστε να αποτυπώνεται η αλλαγή της έδρας της. Η επιλογή της Λιβερίας, πάντως, δεν είναι άσχετη με την υφιστάμενη εταιρική δομή του ομίλου Costamare, ο οποίος έχει ήδη σημαντική παρουσία στη συγκεκριμένη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ομίλου το 2025 διέθετε 146 θυγατρικές εταιρείες συσταθείσες στη Λιβερία.