Πώς ένα 10λεπτο περπάτημα μπορεί να σας απαλλάξει από το φούσκωμα μετά το φαγητό.

Το φούσκωμα, τα αέρα και το αίσθημα του βάρους μετά το φαγητό είναι ενοχλήσεις που πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν και παρατηρούν στην καθημερινότητά του. Ωστόσο, μία απλή συνήθεια μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση, μειώνοντας αισθητά ορισμένα από τα συμπτώματα.

Ένας χαλαρός περίπατος διάρκειας 10 έως 15 λεπτά μετά το γεύμα, μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργία της πέψης και του εντέρου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο hindustantimes.com και σύμφωνα με τον Δρ. Vishal Khurana, διευθυντή και επικεφαλή του Τμήματος Γαστρεντερολογίς και Ηπατοχολικών Παθήσεων στο Metro Hospital της Ινδίας, το ήπιο περπάτημα μετά το φαγητό αποτελεί μία πρακτική λύση που μπορεί να υποστηρίξει την ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Πώς βοηθάει το περπάτημα στην πέψη;

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και πηγές, το ήπιο περπάτημα μετά από το φαγητό βοηθάει το στομάχι να αδειάζει γρηγορότερα, ενισχύοντας παράλληλα τη διαδικασία της πέψης.

Με αυτόν τον τρόπο, ενδέχεται να περιοριστεί το αίσθημα του βάρους μετά το γεύμα, ενώ παράλληλα μπορεί να διευκολυνθεί η αποβολή των αερίων.

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Μάλιστα, σε μία σύντομη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε δέκα υγιείς άνδρες, το περπάτημα μετά το γεύμα συνδέθηκε με τη μείωση του χρόνου που χρειαζόταν το στομάχι ώστε να επεξεργαστεί την τροφή μετά από το φαγητό.

Παράλληλα, σύμφωνα με το hindustantimes.com, πραγματοποιήθηκε μία μικρή κλινική δοκιμή σε άτομα που παρατηρήθηκε το αίσθημα του βάρους. Η μελέτη έδειξε ότι με το περπάτημα 10 έως 15 λεπτών μετά το γεύμα επί τέσσερις εβδομάδες, τα άτομα απαλλάχθηκαν από τα αέρια και το φούσκωμα.

Ωστόσο, τα επιστημονικά ευρήματα που έχουν έρθει μέχρι τώρα στο φως της δημοσιότητας παραμένουν περιορισμένα, με τα αποτελέσματα να είναι πιθανό να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Πώς να εντάξετε το περπάτημα στη ζωή σας μετά το φαγητό

Μετά το φαγητό δεν χρειάζεται έντονη σωματική άσκηση για να αντιμετωπίσετε το αίσθημα του βάρους και του φουσκώματος.

Αρκούν περίπου 10 με 15 λεπτά βαδίσματος σε χαλαρό ρυθμό, αποφεύγοντας την έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν έχετε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα φαγητού.

Παράλληλα, καλό θα ήταν να μην ξαπλώνετε αμέσως μετά το βραδινό σας γεύμα, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίζετε καούρες ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Το περπάτημα, ωστόσο, μπορεί να βοηθήσει στην περιστασιακή δυσπεψία και στο φούσκωμα, αλλά δεν αποτελεί θεραπεία για όλα τα πεπτικά προβλήματα. Εάν σας ακολουθούν επίμονες καούρες, δυσκολία ή δυσπεψία είναι καλό να απευθυνθείτε στους ειδικούς υγείας.

Ένας καλός περίπατος μετά το φαγητό μπορεί να γίνει μία εύκολη καθημερινή συνήθεια, που ενδέχεται να συμβάλει στην καλύτερη πέψη και στην ανακούφιση από το φούσκωμα και τα αέρια, χωρίς η άσκηση να χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία ή εξοπλισμό.