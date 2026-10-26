Το κλειδί για να αποφύγετε τα άλατα είναι το σχολαστικό στέγνωμα με πανί μικροϊνών κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον νεροχύτη σας.

Παρότι χρησιμοποιούμε τον νεροχύτη για να καθαρίζουμε τα πιάτα μας, συχνά παραμελούμε τον καθαρισμό του ίδιου του νεροχύτη.

Κι όμως, ο τακτικός καθαρισμός ενός ανοξείδωτου νεροχύτη αποτρέπει τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών στην κουζίνα, εξασφαλίζει μεγαλύτερη υγιεινή και χαρίζει μια εξαιρετική αισθητική στον χώρο σας.

Η επαγγελματίας καθαρίστρια Jacqueline Stein μοιράζεται τις καλύτερες συμβουλές της για να διατηρήσουμε το inox καθαρό, λαμπερό και απαλλαγμένο από φθορές.

Προετοιμασία και απαραίτητα υλικά

Πριν ξεκινήσετε οτιδήποτε, είναι σημαντικό να απομακρύνετε όλα τα πιάτα, τα μαχαιροπήρουνα και τυχόν υπολείμματα τροφών.

Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγετε τη χρήση σύρματος, σκληρών σφουγγαριών ή ισχυρών χημικών όπως η χλωρίνη, καθώς προκαλούν ανεξίτηλες γρατζουνιές και καταστρέφουν το φινίρισμα του μετάλλου. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα χρειαστείτε:

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για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

απλό υγρό πιάτων,

μαγειρική σόδα,

λευκό ξύδι,

παγάκια,

ένα μαλακό σφουγγάρι,

ένα πανί μικροϊνών και

ένα εξειδικευμένο καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες.

Η διαδικασία καθαρισμού βήμα προς βήμα

Η διαδικασία ξεκινά αδειάζοντας εντελώς τον νεροχύτη. Αν διαθέτετε σκουπιδοφάγο, φροντίστε να αφαιρέσετε τα ορατά υπολείμματα, να ρίξετε μια χούφτα παγάκια, λίγο ξύδι και μια κουταλιά μαγειρική σόδα, θέτοντάς τον σε λειτουργία για να απομακρυνθούν οι οσμές.

Στη συνέχεια, απλώστε άφθονο υγρό πιάτων σε όλη την επιφάνεια και τρίψτε σχολαστικά με το μαλακό σφουγγάρι για να απομακρύνετε τα λίπη και τις κολλημένες τροφές. Ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό και προχωρήστε στην εφαρμογή του ειδικού καθαριστικού inox, ψεκάζοντας ή απλώνοντας γενναιόδωρα το προϊόν στη λεκάνη, τη βρύση και τα μεταλλικά εξαρτήματα.

Αφήστε το καθαριστικό να δράσει για περίπου δέκα λεπτά ώστε να διασπάσει τους επίμονους λεκέδες και τα άλατα. Ξεπλύνετε σχολαστικά για να φύγουν τα υπολείμματα και στεγνώστε τελείως την επιφάνεια με ένα πανί μικροϊνών ή χαρτί κουζίνας, αποτρέποντας έτσι τα σημάδια από το νερό. Ολοκληρώστε βάζοντας ελάχιστη ποσότητα γυαλιστικού υλικού για να κάνετε τον νεροχύτη σας να δείχνει σαν καινούργιος.

Αντιμετώπιση οσμών και πρόληψη

Για να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες οσμές που αναδύονται από το σιφόνι, η Stein προτείνει να ρίξετε μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα, να προσθέσετε ένα φλιτζάνι λευκό ξύδι και να αφήσετε το μείγμα να αφρίσει για λίγα λεπτά πριν ρίξετε παγάκια.

Καθημερινά, αρκεί να ξεπλένετε και να σκουπίζετε τον νεροχύτη μετά από κάθε χρήση, ενώ η τοποθέτηση ενός ειδικού φίλτρου αποτρέπει το φράξιμο από τα αποφάγια. Ένα γρήγορο ξέπλυμα στο τέλος της ημέρας αρκεί για τη συντήρηση, ενώ μπορείτε να αφήνετε τον βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό για μία φορά την εβδομάδα.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν σημάδια σκουριάς από μεταλλικά αντικείμενα που έμειναν στο νερό, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πάστα με μαγειρική σόδα και λίγο νερό, να την απλώσετε τοπικά και να τρίψετε απαλά. Το κλειδί για να αποφύγετε τα άλατα είναι το σχολαστικό στέγνωμα με πανί μικροϊνών κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον νεροχύτη σας.

Πηγή: Southern Living