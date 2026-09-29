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Αποφύγετε το σύρμα, τα σκληρά σφουγγάρια και τα ισχυρά χημικά, όπως η χλωρίνη.

Ο νεροχύτης είναι από τα πιο πολυχρησιμοποιημένα σημεία της κουζίνας, γι’ αυτό και χρειάζεται τακτικό καθάρισμα. Η σωστή φροντίδα απομακρύνει υπολείμματα τροφών, λίπη και δυσάρεστες οσμές, ενώ ο νεροχύτης διατηρεί την αρχική του λάμψη.

Η επαγγελματίας καθαρίστρια Jacqueline Stein, ιδιοκτήτρια της Home Reimagined στο Όστιν του Τέξας, προτείνει μια απλή διαδικασία που μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην καθημερινότητα.

Τι θα χρειαστείτε

Πριν ξεκινήσετε, αδειάστε εντελώς τον νεροχύτη από πιάτα, μαχαιροπίρουνα και υπολείμματα τροφών. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και αποφύγετε το σύρμα, τα σκληρά σφουγγάρια και τα ισχυρά χημικά, όπως η χλωρίνη, καθώς μπορεί να χαράξουν ή να καταστρέψουν την επιφάνεια.

Για το καθάρισμα θα χρειαστείτε υγρό πιάτων, μαγειρική σόδα, λευκό ξίδι, παγάκια, ένα μαλακό σφουγγάρι ή βούρτσα, καθαριστικό ανοξείδωτων επιφανειών και ένα πανί μικροϊνών. Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λίγο χυμό λεμονιού.

Η σωστή διαδικασία

Αδειάστε τον νεροχύτη. Απομακρύνετε πιάτα, σκεύη και υπολείμματα τροφών και ξεπλύνετε με χλιαρό νερό.

Καθαρίστε την επιφάνεια. Ρίξτε λίγο υγρό πιάτων σε όλο τον νεροχύτη και τρίψτε με μαλακό σφουγγάρι, δίνοντας έμφαση σε λίπη και κολλημένα υπολείμματα.

Ξεπλύνετε καλά. Απομακρύνετε το σαπούνι και τα υπολείμματα με χλιαρό νερό.

Χρησιμοποιήστε καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες. Απλώστε το προϊόν στον νεροχύτη και τρίψτε απαλά με μη λειαντικό σφουγγάρι ή μαλακή βούρτσα. Καθαρίστε επίσης τη βρύση, τις λαβές και τα μεταλλικά εξαρτήματα.

Αφήστε το προϊόν να δράσει για περίπου 10 λεπτά.

Ξεπλύνετε και στεγνώστε πολύ καλά. Χρησιμοποιήστε πανί μικροϊνών ή χαρτί κουζίνας, ώστε να μη μείνουν λεκέδες από νερό.

Μια μικρή ποσότητα ειδικού γυαλιστικού για ανοξείδωτες επιφάνειες μπορεί να δώσει επιπλέον λάμψη.

Πώς να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες οσμές

Η Stein προτείνει να ρίξετε περίπου μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα στην αποχέτευση και στη συνέχεια ένα φλιτζάνι λευκό ξίδι. Αφήστε το μείγμα να αφρίσει για λίγα λεπτά.

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Για καθημερινή συντήρηση, ξεπλύνετε και σκουπίστε τον νεροχύτη μετά από κάθε χρήση ώστε να μη μένουν τρόφιμα και νερό στην επιφάνεια.

Κάθε πότε χρειάζεται καθάρισμα

Ένα γρήγορο ξέπλυμα και σκούπισμα στο τέλος κάθε ημέρας αρκεί για την καθημερινή φροντίδα. Για βαθύτερο καθαρισμό, η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται περίπου μία φορά την εβδομάδα.

Με πληροφορίες από southernliving.com