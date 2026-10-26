Η απόλυτη motorsport εμπειρία που έζησαν χιλιάδες fans στο ΟΑΚΑ

Από racing simulators και δοκιμασίες αντανακλαστικών μέχρι φωτογραφίες δίπλα σε θρυλικά μονοθέσια, η Fan Zone του Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens έφερε τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Αθήνα πιο κοντά από ποτέ στον κόσμο της McLaren Racing. Και όταν οι κινητήρες πήραν μπροστά, το θέαμα απογειώθηκε.



Η McLaren MCL60 και η εμβληματική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna χάρισαν μοναδικές στιγμές στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα του ΟΑΚΑ, με τον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Mika Häkkinen και τον οδηγό της Arrow McLaren IndyCar, Pato O'Ward, πίσω από το τιμόνι. Οι χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, έζησαν από κοντά μια εμπειρία που μέχρι εκείνη την ημέρα έμοιαζε μακρινή για την Ελλάδα.

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