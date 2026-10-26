Συνολικά, η Ρωσία προχώρησε σε 857 επιθέσεις σε 52 οικισμούς στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο.

Δύο νεκροί και 35 τραυματίες είναι ο απολογισμός των αλλεπάλληλων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο.

Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν σε επιθέσεις της Ρωσίας στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο Ιβάν Φεντόροφ, συνεπικεφαλής του περιφερειακού Συμβουλίου άμυνας.

Συνολικά, η Ρωσία προχώρησε σε 857 επιθέσεις σε 52 οικισμούς στη Ζαπορίζια το τελευταίο 24ωρο.

Ο Μικαΐλο Σεμίκιν, περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια ανακοίνωσε πως το πρωί της Δευτέρας υπήρξε ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο της πόλης, το οποίο ωστόσο δεν ήταν σε λειτουργία πλέον άρα δεν υπήρξαν τραυματίες.

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Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media φαίνεται το εμπορικό κατεστραμμένο μετά την επίθεση.

Στην ανατολική επαρχία του Ντονέτσκ, ωστόσο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 ακόμα τραυματίστηκαν σε αντίστοιχη επίθεση.

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