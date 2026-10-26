Η λίστα με τα κλειστά σχολεία παραμονές 28ης Οκτωβρίου λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας που θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έφερε απόφαση για κλειστά σχολεία την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Ειδικότερα, με απόφαση του Δημάρχου κλειστά θα παραμείνουν αύριο, 27 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην Κω, λόγω της επιδείνωσης του καιρού για την προστασία και ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο Δήμος Κω καλεί παράλληλα τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

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Η απόφαση για κλειστά σχολεία στην Κω

Δεν θα λειτουργήσουν αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, τα σχολεία στην Κω, καθώς οι προβλέψεις για επιδείνωση του καιρού οδήγησαν τον Δήμο στην απόφαση να κρατήσει κλειστές τις εκπαιδευτικές μονάδες του νησιού. Την απόφαση υπογράφει ο δήμαρχος Κω, Θεοδόσης Νικηταράς, και αφορά την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή. Κλειστές θα παραμείνουν και οι μονάδες Προσχολικής Αγωγής. Σύμφωνα με το έγγραφο, προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων. Η απόφαση ελήφθη με βάση το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για τις δυσμενείς συνθήκες που αναμένονται την Τρίτη.

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Σχολικές γιορτές για την 28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τους μαθητές όλων των βαθμίδων

Να σημειωθεί ότι αύριο, 27/10, στα σχολεία όλων των βαθμίδων θα πραγματοποιηθούν οι σχολικές γιορτές για την εθνική εορτή μέσα από τις οποίες οι μαθητές τιμούν την επέτειο του «Όχι» και τα γεγονότα του ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940. Οι σχολικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου εντάσσονται στο επίσημο σχολικό πρόγραμμα και η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, η απουσία από τη σχολική γιορτή καταγράφεται και μάλιστα σύμφωνα με την εγκύκλιο των απουσιών οι εν λόγω απουσίες της γιορτής είναι αδικαιολόγητες. Οι εκδηλώσεις στα Γυμνάσια και στα Λύκεια διαρκούν συνήθως τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες. Στα Δημοτικά Σχολεία, οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις και αποχωρούν μετά το πέρας των εορτών καθώς δεν πραγματοποιηθεί το Ολοήμερο πρόγραμμα. Στο πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων στην Δευτεροβάθμια θα γίνει η απονομή αριστείων, βραβείων και επαίνων στους μαθητές που διακρίθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό κάθε σχολικής μονάδας. Παράλληλα, οι μαθητές συμμετέχουν σε αφιερώματα, παρουσιάσεις, θεατρικά δρώμενα και μουσικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν το ιστορικό νόημα της επετείου, τη σημασία της αντίστασης απέναντι στον φασισμό και τις συνέπειες του πολέμου. Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο κορυφώνονται στις 28 Οκτωβρίου με τις μαθητικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα. Οι μαθητές παρελαύνουν τιμώντας όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Η σχολική γιορτή και η μαθητική παρέλαση αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ιστορικής μνήμης. Μέσα από αυτές, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα γεγονότα του 1940 και να κατανοήσουν τις αξίες της ελευθερίας, της ειρήνης, της δημοκρατίας και της συλλογικής ευθύνης.

Αναβαθμίστηκε το έκτακτο της ΕΜΥ

Νωρίτερα, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβάθμισε η ΕΜΥ την προειδοποίηση που εξέδωσε στις 25 Οκτωβρίου, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας έως και την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Ελλάδα, με πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. «Κόκκινη» προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα για τη Δευτέρα και για περισσότερες περιοχές ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

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Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Δευτέρα (26-10-2026)

α) Στα Δωδεκάνησα έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στις Σποράδες και την Εύβοια (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στην Αττική από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τρίτη (27-10-2026)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Γ. Μεθαύριο Τετάρτη (28-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).