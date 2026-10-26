Για τη μεταγωγή των συλληφθέντων από τη ΓΑΔΑ για την Ευελπίδων επιστρατεύτηκαν ένα πούλμαν και μία κλούβα της ΕΛ.ΑΣ.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι 59 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς και ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεων. Στη δικογραφία πρωταγωνιστούν ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας, μαζί με πρόσωπα που φέρονται να είχαν επαγγελματικές ή οικονομικές σχέσεις με τις υπό εξέταση εταιρείες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται συνεργάτες, λογιστές και άλλα άτομα που φέρονται να είχαν ρόλο στη λειτουργία ή στη διαχείριση επιχειρηματικών σχημάτων τα οποία ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο μικροσκόπιο ένα ευρύ δίκτυο εταιρειών

Ένα από τα βασικά στοιχεία που αναδεικνύονται από την έρευνα είναι το εύρος του επιχειρηματικού δικτύου που εξετάζεται. Οι εταιρείες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών φέρονται να ξεπερνούν τις 400, ενώ η δραστηριότητά τους εκτείνεται σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς. Η έρευνα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα καταστήματα της αλυσίδας «Χωριάτικο». Η υπόθεση αφορά σοβαρά οικονομικά και φορολογικά αδικήματα. Μεταξύ των πράξεων που διερευνώνται περιλαμβάνονται η φοροδιαφυγή, η μη απόδοση φόρων και ΦΠΑ, η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και η απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmew74yeh3ix?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έχουν συλληφθεί επίσης λογιστές και πάρα πολλοί «αχυράνθρωποι», εκ των οποίων κάποιοι είναι αλλοδαποί, οι οποίοι εμφανίζονταν ως τυπικά υπεύθυνοι των επιχειρήσεων που είχε το δίκτυο, το οποίοι ήλεγχε πλήρως ο αρχηγός της οργάνωσης. Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες φαίνεται ότι ο 58χρονος είχε ένα δίκτυο από περισσότερες από 400 εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι φούρνοι, αλλά και κέντρα διασκέδασης και άλλα, σε Αθήνα, Μύκονο, Ρόδο και Βόλο, αλλά και στη Ζάκυνθο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmewqkyzpa69?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ανάμεσα στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά τη γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο» βρίσκεται και ο Ρίζος Ρίζος, πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Άγγελου Γιαννακόπουλου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ρίζος Ρίζος φέρεται να αποτελούσε πρόσωπο εμπιστοσύνης του επιχειρηματία, με τον οποίο φέρεται να είχε επικοινωνία πριν από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmeubtnzg7zl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το δίκτυο εταιρειών που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση, καθώς και τις οικονομικές συναλλαγές και τις ενδεχόμενες παραβάσεις που διερευνώνται, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού.