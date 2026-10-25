Δεκάδες συλλήψεις στην υπόθεση των Φούρνων «Το Χωριάτικο».

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της φερόμενης φορολογικής απάτης που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με τις Αρχές να εξετάζουν ακόμη και ενδεχόμενη εμπλοκή σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται παράλληλα στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, διαθέτοντας επιχειρηματικά συμφέροντα σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα της παραλιακής.

Πάνω από 30 συλλήψεις - Ενδέχεται να εμπλέκονται 100 πρόσωπα

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ανέφερε ότι οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 30, ενώ ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 100.

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Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται καταγγελλόμενες πρακτικές φοροδιαφυγής, μη απόδοσης ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες φέρονται να εφαρμόζονταν σε περισσότερα από 200 καταστήματα, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις που συνδέονται με τον συλληφθέντα επιχειρηματία.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης τον ρόλο προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», εμφανιζόμενοι ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, ενώ η πραγματική διαχείριση ενδέχεται να ασκούνταν από τρίτους.

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Στο μικροσκόπιο και ενδεχόμενη εμπορία ανθρώπων

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το σκέλος της έρευνας που αφορά πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή σε δραστηριότητες trafficking.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, υπάρχουν πληροφορίες για ιστοσελίδες μέσω των οποίων φέρεται να πραγματοποιούνταν διακίνηση γυναικών. Πρόκειται για ισχυρισμούς που βρίσκονται υπό διερεύνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η έκταση της πιθανής εμπλοκής των προσώπων που εξετάζονται.

Το δημοσίευμα δεν επιβεβαιώνει αυτοτελώς συλλήψεις ειδικά για μαστροπεία, καθώς η αστυνομική επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί.

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Η παλαιότερη υπόθεση του 2008

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης αναφέρθηκε και στο παρελθόν του επιχειρηματία, σημειώνοντας ότι είχε απασχολήσει τις Αρχές το 2008, σε υπόθεση όπου είχαν προκύψει στοιχεία που φέρονταν να σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακολούθησε αλλαγή της επιχειρηματικής επωνυμίας και επέκταση της αλυσίδας, μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος franchise.

Οι Αρχές διερευνούν εάν χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες με εικονική δραστηριότητα, πλαστά τιμολόγια και άλλα μέσα απόκρυψης φορολογικών υποχρεώσεων.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν τον αριθμό των συλληφθέντων και το εύρος των κατηγοριών.