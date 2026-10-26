Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού ανακοίνωσε στη σελίδα της στο Facebook η σύζυγός του Michele.

Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο ηθοποιός της τηλεοπτικής σειράς «All my children», Αlan Dysert.

Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού ανακοίνωσε στη σελίδα της στο Facebook η σύζυγός του Michele, την Κυριακή. «Η καρδιά μου έχει ραγίσει καθώς ανακοινώνω πως ο αγαπημένος μου σύζυγος, Alan, πέθανε στις 23 Οκτωβρίου. Καθώς παλεύω να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εκείνον, είναι ευγνώμων για πάντα που έζησα αυτό που πολλοί άνθρωποι αναζητούν σε όλη τους τη ζωή- την αγάπη της ζωή τους».

Αν και δεν ανακοίνωσε την αιτία θανάτου του, έγραψε πως ο ηθοποιός «κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες προκλήσεις υγείας με την πάροδο των χρόνων από όσες του αναλογούσαν, κι όμως συνέχισε να προσεγγίζει τη ζωή με αποφασιστικότητα, χιούμορ και ευγνωμοσύνη».

Στην αυτοβιογραφία του το 2023, με τίτλο «Lights, Camera, Cancer!» ο Alan Dysert αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με έναν «σπάνιο, επιθετικό και ανίατο καρκίνο». Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε υποβληθεί σε «τέσσερις μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις που σχετίζονταν με τον καρκίνο, μία υποτροπή, πολλούς κύκλους χημειοθεραπείας και 29 αξονικές τομογραφίες (μέχρι σήμερα)».

«Ο Alan έζησε μια εξαιρετική ζωή. Από τα ταπεινά του ξεκινήματα ως αγροτόπαιδο στο Ιλινόις, εξελίχθηκε σε ηθοποιό, μουσικό, συγγραφέα, δημιουργό ταινιών, παραγωγό και αγαπημένο δάσκαλο υποκριτικής. Πολλοί τον γνώριζαν από τα χρόνια του στη σειρά “All My Children”, ενώ χιλιάδες άλλοι τον ήξεραν ως τον δάσκαλο και μέντορα που τους ενθάρρυνε να πιστέψουν στον εαυτό τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Άλλαξε τις ζωές πολλών ανθρώπων!!» έγραψε.

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Ο Dysert ήταν γνωστός για τον ρόλο του ως Sean Cudahy, τον οποίο υποδύθηκε πάνω από μία δεκαετία στη σειρά All My Children. Έκανε το ντεμπούτο του το 1980 ενώ η τελευταία του εμφάνισης στη σειρά ήταν το 1990. Είχε εμφανιστεί σε 79 επεισόδια.

Με τη σύζυγό του είχε δύο γιους τον Cody και τον Cooper. «Ελπίζω να θυμάστε τον Alan με ένα χαμόγελο, να μοιραστείτε μια αγαπημένη σας ιστορία και να γιορτάσετε τη χαρά που έφερε στον κόσμο αυτό».

Ο ηθοποιός γεννήθηκε και μεγάλωσε σε φάρμα στο Ιλινόις. Συνέχισε με σπουδές στο πανεπιστήμιο του Ιλινόις και μετά την αποφοίτησή του εργάστηκε ως κτηματομεσίτης πριν την πρώτη του εμφάνιση σε stand-up comedy. Το 1978 έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στο Soap και από κει συνέχισε την καριέρα του στο All My Children.

Με πληροφορίες του People