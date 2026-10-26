Τα ανθρώπινα μέλη εντόπισαν τρεις άνδρες που περπατούσαν στις ακτές του Ρήνου.

Σακούλες που περιείχαν μέλη ενός άνδρα εντοπίστηκαν στις ακτές του Ρήνου στα σύνορα της Γερμανίας με την Ελβετία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι Ελβετοί αστυνομικοί ερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή, όταν τρεις άνδρες που περπατούσαν στην περιοχή παρατήρησαν μία σακούλα μέσα στο νερό κοντά στο Stein. Όταν τράβηξαν τη σακούλα στην ακτή είδαν ένα ανθρώπινο πόδι.

Ειδοποίησαν την αστυνομία και αμέσως έσπευσαν στο σημείο δύτες,οι οποίοι εντόπισες και άλλες σακούλες με περισσότερα ανθρώπινα μέλη. Η ταυτότητα του θύματος δεν οριστικοποιηθεί ολοκληρωτικά ακόμα, σύμφωνα με τς αρχές.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα Blick, πως ο νεκρός συνδέεται με ένα κοντινό κέντρο που φιλοξενούσε αιτούντες άσυλο. Αρχικά δεν ήταν σαφές αν διέμενε εκεί.

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Το τμήμα ανθρωποκτονιών στο ελβετικό καντόνι του Aargau αναζητά μάρτυρες που ενδεχομένως να παρατήρησαν κάτι ύποπτο στις ακτές του Ρήνου ή αλλού.

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