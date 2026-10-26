Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις.

Μισθό έως 1.300 ευρώ μεικτά και επιδότηση του 90% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για 12 μήνες προβλέπει το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο αφορά τη δημιουργία 1.000 θέσεων τηλεργασίας για ανέργους που κατοικούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, η δράση αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως το τέλος Νοεμβρίου, με τις τελικές προϋποθέσεις και το ύψος των επιλέξιμων αποδοχών να οριστικοποιούνται μέσω της επίσημης πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 15,756 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση θα προέλθει από εθνικούς πόρους. Στόχος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για κατοίκους περιοχών όπου οι επαγγελματικές δυνατότητες είναι περιορισμένες, χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Πρώτη φάση σε 38 ορεινούς δήμους

Η πρώτη φάση της δράσης θα επικεντρωθεί σε 38 πολύ μικρούς ορεινούς δήμους, στους οποίους οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας και οι δυνατότητες απορρόφησης του εργατικού δυναμικού είναι περιορισμένες. Η ΔΥΠΑ συνεργάζεται με μεγάλες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ήδη την τηλεργασία, προκειμένου να εξασφαλιστούν πραγματικές θέσεις απασχόλησης.

Οι θέσεις θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από εγγεγραμμένους ανέργους που κατοικούν στις συγκεκριμένες περιοχές. Εφόσον δεν εντοπιστούν κατάλληλοι υποψήφιοι, η αναζήτηση εργαζομένων προβλέπεται να επεκταθεί σε επιπλέον 74 δήμους. Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, έχει αναφέρει ότι η έναρξη του προγράμματος αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Επιδότηση 90% για 12 μήνες

Το πρόγραμμα προβλέπει την κάλυψη του 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για διάστημα ενός έτους. Στο επιλέξιμο κόστος περιλαμβάνονται οι αποδοχές των εργαζομένων και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν στην επίσημη πρόσκληση.

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Το ανώτατο όριο των επιλέξιμων μεικτών μηνιαίων αποδοχών εξετάζεται να ανέλθει στα 1.300 ευρώ, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι στιγμής. Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από τους όρους εφαρμογής της δράσης.

Ενδεικτικά, για μεικτό μισθό 1.200 ευρώ, η επιδότηση του 90% αντιστοιχεί σε 1.080 ευρώ επί του μισθολογικού κόστους, ενώ προβλέπεται και η κάλυψη του επιλέξιμου εργοδοτικού ασφαλιστικού κόστους. Η ακριβής επιδότηση θα προσδιοριστεί με βάση τους τελικούς κανόνες του προγράμματος.

Η υψηλή επιδότηση αποσκοπεί στη μείωση του κόστους πρόσληψης για τις επιχειρήσεις και στην ενίσχυση της απασχόλησης σε περιοχές με περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα.

Ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής αναμένεται να έχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν πραγματικές ανάγκες προσωπικού και μπορούν να καλύψουν τις αντίστοιχες θέσεις αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας. Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ και να κατοικούν σε περιοχή που θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιλέξιμων δήμων.

Παράλληλα, προβλέπεται έλεγχος των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στη δράση, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προσλήψεις αντιστοιχούν σε πραγματικές ανάγκες απασχόλησης και δεν δημιουργούνται αποκλειστικά για την είσπραξη της επιδότησης.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Για την ενεργοποίηση του προγράμματος απαιτείται η έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης και στη συνέχεια η δημοσίευση της πρόσκλησης από τη ΔΥΠΑ. Στην πρόσκληση θα περιλαμβάνονται οι όροι συμμετοχής, οι επιλέξιμοι δήμοι, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει μετά την έκδοση των επίσημων αποφάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να διατηρούν ενεργή την εγγραφή τους στη ΔΥΠΑ και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της υπηρεσίας για τις διαθέσιμες θέσεις και τις προϋποθέσεις ένταξης.