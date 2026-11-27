Αναλυτικά οι ημερομηνίες των πληρωμών.

Το ποσό των 102.950.000 ευρώ θα καταβληθεί σε 120.390 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e- ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ από τις 30 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου.

1. Από τον e-ΕΦΚΑ:

-Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.700.00 ευρώ σε 7.100 δικαιούχους για πληρωμή συντάξεων Δεκεμβρίου

- Στις 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα ( επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας).

- Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 250.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για την πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ

- Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

- Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 4.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών μη μισθωτών.



2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.