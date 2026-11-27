Σοβαρά ζητήματα πολιτικής ευθύνης επιρρίπτει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Κατά μέτωπο επίθεση εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚστον απόηχο των εξελίξεων στο σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στους τέσσερις κατηγορούμενους.

Η φιλία με κυβερνητικά στελέχη δεν μπορεί να αποτελεί προνομιακό διαβατήριο σχολιάζει μεταξύ άλλων ενώ χωρίς να κατονομάζει «φωτογραφίζει» τον Άδωνι Γεωργιάδη για ανάρτηση που έκανε υπέρ του κατηγορούμενου εκδότη των Παραπολιτικών, Γιάννη Κουρτάκη. «Είναι θεσμικά απαράδεκτο ένας εν ενεργεία υπουργός να αμφισβητεί δημόσια δικαστικές ενέργειες και να προεξοφλεί την αθώωση προσωπικού του φίλου, ενώ η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη» σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ.

«Η υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» και οι σημερινές δικαστικές εξελίξεις με την άσκηση ποινικών διώξεων για κακουργήματα εγείρουν σοβαρότατα ζητήματα πολιτικής ευθύνης για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για ακόμη μία φορά, χρειάζεται η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να διερευνηθεί η διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων στη χώρα μας» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Προσθέτει ακόμα πως «όσοι έκοβαν κορδέλες, πανηγύριζαν για επενδύσεις και φωτογραφίζονταν δίπλα στους επιχειρηματίες οφείλουν σήμερα να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις στον ελληνικό λαό».

Η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι «το τεκμήριο της αθωότητας είναι αδιαπραγμάτευτο για κάθε πολίτη. Δεν αποτελεί, όμως, άλλοθι για την αποφυγή της πολιτικής λογοδοσίας». Χαρακτηρίζει δε, το θεσμικά απαράδεκτο ένας εν ενεργεία υπουργός να αμφισβητεί δημόσια δικαστικές ενέργειες και να προεξοφλεί την αθώωση προσωπικού του φίλου, ενώ η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Δικαιοσύνη δεν χρειάζεται υπουργικούς συνηγόρους ούτε υποδείξεις από την εκτελεστική εξουσία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ΠΑΣΟΚ καλεί επίσης τον πρωθυπουργό να απαντήσει: Ποιοι γνώριζαν, ποιοι αποφάσιζαν, ποιοι είχαν την ευθύνη του ελέγχου και γιατί χρειάστηκε, για ακόμη μία φορά, να κινητοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί;

»Θα δοθούν απαντήσεις; Ή όπως είχε διαγνώσει μήνες πριν ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα βρεθούμε ενώπιον ενός σκανδάλου τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Συνεχίζει στην ανακοίνωσή του λέγοντας πως «το δημόσιο χρήμα δεν είναι κομματική περιουσία. Η πολιτική εξουσία δεν παρέχει ασυλία και η φιλία με κυβερνητικά στελέχη δεν μπορεί να αποτελεί προνομιακό διαβατήριο έναντι της Δικαιοσύνης. Το ΠΑΣΟΚ απαιτεί πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς συμψηφισμούς».