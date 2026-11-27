Οι Ισπανοί ετοιμάζονται να ψηφίσουν την Κυριακή μετά από μήνες κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών.

Η προεκλογική εκστρατεία για αυτές τις πρόωρες εθνικές εκλογές στην Ισπανία, τις οποίες προκήρυξε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ τον Ιούλιο, «βλέπει» το κεντροδεξιό Partido Popular (Λαϊκό Κόμμα) να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, με το ευρωσκεπτικιστικό κόμμα Vox να βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Οι συντηρητικοί είναι απίθανο να εξασφαλίσουν τις 176 έδρες για να κυβερνήσουν μόνοι τους, και αυτό θα μπορούσε να καταστήσει την υποστήριξη του Vox καθοριστική. Το 2023, το Λαϊκό Κόμμα κέρδισε 137 έδρες και το Vox 33, μόνο 6 έδρες λιγότερες από την απόλυτη πλειοψηφία.

Στεγαστική κρίση: Είναι το πιο σημαντικό ζήτημα αυτών των εκλογών;

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Euronews και της Εύης Κιόρη το Vox έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει την μη βιώσιμη έλλειψη στέγασης στην Ισπανία και να δώσει στους Ισπανούς υπηκόους προτεραιότητα στην πρόσβαση σε κοινωνικές κατοικίες.

Άλλωστε δημοσκόπηση του Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS), ανέδειξε ότι η στέγαση είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στη χώρα, πριν από τη μετανάστευση και την οικονομία.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες δυσκολεύονται με τη στέγαση, αλλά στην Ισπανία η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα κρίσιμη. Η Τράπεζα της Ισπανίας αναφέρει ότι τα τελευταία 45 χρόνια, η οικονομική προσπάθεια που απαιτείται για την αγορά κατοικίας έχει αυξηθεί κατά 89%, σε σύγκριση με μόλις 10% στη ζώνη του ευρώ.

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Με άλλα λόγια, ενώ οι τιμές των κατοικιών και τα εισοδήματα έχουν αυξηθεί παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, στην Ισπανία η αξία της ιδιοκτησίας έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο από τους μισθούς.

Τι προκαλεί την στεγαστική κρίση στην Ισπανία και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Κυρίως, μια τεράστια έλλειψη στέγης που έχει συσσωρευτεί από την οικονομική κρίση του 2008.Η χώρα έχει συσσωρεύσει ένα κενό στην προσφορά κατοικιών περίπου 750.000 κατοικιών, ασκώντας τεράστια πίεση στην αγορά διογκώνοντας παράλληλα τις τιμές.

Και αυτό σίγουρα δεν συμβαίνει επειδή ο πληθυσμός της Ισπανίας αυξάνεται ραγδαία. Η έλλειψη εργαζομένων, οι καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών και στον σχεδιασμό, αλλά και οι περιορισμοί δόμησης που επιβάλλονται από τις τοπικές αρχές είναι οι κύριες αιτίες, σύμφωνα με τον José García-Montalvo, καθηγητή Οικονομικών στο UPF της Βαρκελώνης.

Η μείωση της γραφειοκρατίας δεν είναι η μόνη λύση. Σύμφωνα με τον Ramon Bastida, Διευθυντή του Τμήματος Βιώσιμης Στέγασης στο UPF, υπάρχουν επίσης πρακτικοί τρόποι για να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Για παράδειγμα, κατασκευή εκτός εργοταξίου, που σημαίνει προπαραγωγή τμημάτων κτιρίων σε εργοστάσια και συναρμολόγησή τους επί τόπου.

Αλλά η στεγαστική κρίση επηρεάζει και τους ενοικιαστές. Τα τέλη στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 44% τα τελευταία πέντε χρόνια, κατά μέσο όρο, με δραματικές αυξήσεις σε μέρη όπως η Μάλαγα (+86%) ή η Μαδρίτη (σχεδόν 60%), σύμφωνα με την πλατφόρμα ακινήτων Idealista.

Δεν είναι περίεργο άλλωστε που οι περισσότεροι νεαροί Ισπανοί δεν εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι μέχρι να γίνουν 30 ετών, σύμφωνα με την Eurostat, αφήνοντας πίσω τους μόνο τους νέους στην Ελλάδα (31), τους Κροάτες (31,5) και τους Σλοβάκους (31).