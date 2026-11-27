Την Τρίτη (1/12) η εθνική Ελλάδας κόντρα στο Εκουαδόρ.

Αντιμέτωπη με το Εκουαδόρ θα βρεθεί η εθνική Ελλάδας στο Μουντιάλ Κ17, με στόχο το «εισιτήριο» για τη φάση των «16» της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Κατάρ.

Μετά την εξαιρετική πορεία στους ομίλους και την πρωτιά με τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς- κόντρα σε Αίγυπτο, Παναμά και Κατάρ- το «αντιπροσωπευτικό» συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (1/12, 16:30) το Εκουαδόρ, στη φάση των «32».

Το Εκουαδόρ πήρε την τρίτη θέση στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ Κ17, με μία νίκη κόντρα στη Νέα Καληδονία (1-0), μία ισοπαλία με την Ουγκάντα (0-0) και μία ήττα από τη Νότια Κορέα (3-2).

Μουντιάλ Κ17: Οι αναμετρήσεις στη φάση των «32»

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Κροατία - Ουρουγουάη

Ιταλία - Τατζικιστάν

Βραζιλία - Μοζαμβίκη

Βέλγιο - Σαουδική Αραβία

Ιρλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού

Μεξικό - Αργεντινή

Χιλή - Μαρόκο

Ισπανία - Ουζμπεκιστάν

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

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Αυστραλία - Σενεγάλη

Μάλι - Δομινικανή Δημοκρατία

Νότια Κορέα - Ιαπωνία

Σερβία - Κίνα

Ελλάδα - Εκουαδόρ

Αίγυπτος - Κολομβία

Γαλλία - Ουγκάντα

Βενεζουέλα - Αλγερία

Η πορεία έως τον τελικό

Εάν αποκλείσει το Εκουαδόρ, στη συνέχεια στους «16» η εθνική Ελλάδας θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή της αναμέτρησης Αυστραλία - Σενεγάλη. Σημειώνεται ότι στους νοκ άουτ αγώνες της διοργάνωσης δεν υπάρχει παράταση. Σε περίπτωση ισοπαλίας, η πρόκριση κρίνεται απευθείας στα πέναλτι.

Η φάση των «16» (3-4/12)

(1) Νικητής Ισπανία - Ουζμπεκιστάν / Νικητής Ιρλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού

(2) Νικητής Νότια Κορέα - Ιαπωνία / Νικητής Αίγυπτος - Κολομβία

(3) Νικητής Ιταλία - Τατζικιστάν / Νικητής Βέλγιο - Σαουδική Αραβία

(4) Νικητής Μάλι - Δομινικανή Δημοκρατία / Νικητής Βενεζουέλα - Αλγερία

(5) Νικητής Ελλάδα - Εκουαδόρ / Νικητής Αυστραλία - Σενεγάλη

(6) Νικητής Βραζιλία - Μοζαμβίκη / Νικητής Χιλή - Μαρόκο

(7) Νικητής Σερβία - Κίνα / Νικητής Γαλλία - Ουγκάντα

(8) Νικητής Κροατία - Ουρουγουάη / Νικητής Μεξικό - Αργεντινή

Προημιτελικά (7/12)

(QF1) Νικητής ζευγαριού 1 - Νικητής ζευγαριού 8

(QF2) Νικητής ζευγαριού 2 - Νικητής ζευγαριού 7

(QF3) Νικητής ζευγαριού 3 - Νικητής ζευγαριού 6

(QF4) Νικητής ζευγαριού 4 - Νικητής ζευγαριού 5

Ημιτελικά (10/12)

(SF1) Νικητής QF1 - Νικητής QF2

(SF2) Νικητής QF3 - Νικητής QF4

Μικρός τελικός (13/12)

Ηττημένος SF1 - Ηττημένος SF2

Τελικός (13/12)

Νικητής SF1 - Νικητής SF2

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ