Την ενίσχυση έλαβαν χθες συνολικά 932.652 δικαιούχοι, ενώ μόνο τα προβλήματα με το IBAN άφησαν εκτός πληρωμής 26.884 ενοικιαστές.

Περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 έχουν χιλιάδες ενοικιαστές που δεν εισέπραξαν την επιστροφή ενοικίου ή διαπίστωσαν ότι πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους μικρότερα ποσά από αυτά που δικαιούνται, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

Την ενίσχυση έλαβαν χθες συνολικά 932.652 δικαιούχοι, ενώ μόνο τα προβλήματα με το IBAN άφησαν εκτός πληρωμής 26.884 ενοικιαστές. Δυνατότητα υποβολής αιτημάτων έχουν και εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην Περιφέρεια και δεν έλαβαν τη διπλή επιστροφή ενοικίου.

Ο ακόλουθος οδηγός, μέσα από έξι ερωτήσεις και απαντήσεις, παρουσιάζει τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι.

1. Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν λόγω προβλήματος με το IBAN;

Οι 26.884 δικαιούχοι για τους οποίους δεν ολοκληρώθηκε η πληρωμή είτε δεν είχαν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στην ΑΑΔΕ είτε το IBAN που είχαν δηλώσει δεν επαληθεύτηκε από τις τράπεζες. Οι συγκεκριμένοι ενοικιαστές δεν χάνουν την ενίσχυση, αλλά θα πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να δηλώσουν ή να επικαιροποιήσουν το IBAN τους. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία – Δήλωση Λογαριασμού IBAN» ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή «Στοιχεία Επικοινωνίας – IBAN». Τα χρήματα θα πιστωθούν στον επόμενο κύκλο πληρωμών, μετά την επαλήθευση του λογαριασμού.

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2. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης στην ΑΑΔΕ;

Αίτημα μπορούν να υποβάλουν όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών της οικογένειας, όσοι εισέπραξαν μικρότερο ποσό από το δικαιούμενο, καθώς και φοιτητές που αποκλείστηκαν λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου. Η δυνατότητα αφορά επίσης ενοικιαστές που μισθώνουν ακίνητα από εκμισθωτές οι οποίοι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης, όπως το Δημόσιο, ή υποβάλλουν χειρόγραφη δήλωση, όπως οι ανήλικοι.

3. Πώς και μέχρι πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά;

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE. Ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν μισθωτήρια συμβόλαια, βεβαιώσεις σπουδών και τραπεζικά αποδεικτικά καταβολής των ενοικίων. Για όσους έλαβαν μικρότερο ποσό, η πραγματική δαπάνη ενοικίου θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο έντυπο Ε1 και να προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο, χωρίς η δικαιούμενη ενίσχυση να υπερβαίνει το προβλεπόμενο ανώτατο όριο.

4. Πώς υπολογίζεται το ποσό της επιστροφής ενοικίου;

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης για ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025, όπως αποτυπώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Το ανώτατο ποσό ανέρχεται σε 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση του ορίου κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, και σε 800 ευρώ για κάθε φοιτητική κατοικία. Στον υπολογισμό συνυπολογίζονται και τα ενοίκια διαδοχικών μισθώσεων εντός του έτους.

5. Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έλαβαν τη διπλή επιστροφή ενοικίου;

Εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό δικαιούχο υγειονομικό προσωπικό που υπηρέτησαν στην Περιφέρεια μπορούν να υποβάλουν αίτημα στην ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, εφόσον δεν πληρώθηκαν λόγω ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων για την περιφερειακή ενότητα υπηρέτησής τους ή λόγω μη υποχρέωσης του εκμισθωτή να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης. Η διπλή επιστροφή χορηγείται χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

6. Πόσοι δικαιούχοι πληρώθηκαν και απαιτείται νέα αίτηση;

Την επιστροφή ενός ενοικίου έλαβαν 926.511 δικαιούχοι και τη διπλή επιστροφή 21.277 δικαιούχοι, ενώ 15.136 πολίτες έλαβαν και τις δύο ενισχύσεις. Συνολικά πληρώθηκαν 932.652 διαφορετικοί δικαιούχοι. Η πίστωση πραγματοποιήθηκε αυτόματα, χωρίς αίτηση. Όσοι έλαβαν κανονικά τα ποσά που δικαιούνται δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Αντίθετα, όσοι εντόπισαν προβλήματα στην πληρωμή τους θα πρέπει να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαιτούμενες διορθώσεις.