Το απόγευμα της Τρίτης πληρώθηκε η πρώτη δόση σε δικαιούχους από τις συντάξεις Δεκεμβρίου ενώ σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές.

Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Δεκεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή έγινε το απόγευμα της Τρίτης ενώ σήμερα αναμένεται να δουν χρήματα και οι τελευταίοι δικαιούχοι.

Σήμερα μετά τις 5 μμ θα ξεκινήσει η πίστωση για τις κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Αυξήσεις 2,9% στις συντάξεις

Αυξήσεις 2,9% στις κύριες συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός, με σημαντική αλλαγή για όσους συνταξιούχους εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά, καθώς αυτή δεν θα συμψηφίζεται πλέον με τις ετήσιες αναπροσαρμογές.

Από τον Νοέμβριο 2026 η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται από 300 ευρώ σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, καταλαμβάνοντας 270.000 νέους δικαιούχους (συνολικός αριθμός 2,2 εκατ. δικαιούχοι). Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης εκτιμάται σε 879 εκατ. ευρώ. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 60 ετών οι οποίοι είναι δικαιούχοι μόνο σύνταξης λόγω θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Παράλληλα, από την 01.01.2027 εφαρμόζεται οριζόντια αύξηση των συντάξεων για το σύνολο των συνταξιούχων με βάση τον μέσο όρο του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Με βάση τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις και λαμβανομένων υπόψη και των μακροοικονομικών στοιχείων του 2025, η αύξηση για το 2027 υπολογίζεται σε 2,9% και το αναλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 850 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, καταργείται η περικοπή κατά 50% στους δικαιούχους που λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της τριετίας, με το δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στο ποσό των 48 εκατ. ευρώ.

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Πώς προκύπτει η αύξηση 2,9%

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, η αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων προσδιορίζεται στο 2,9%, με βάση τα οικονομικά δεδομένα και τις προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ο μηχανισμός υπολογισμού των αυξήσεων λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ και τον πληθωρισμό του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, για το 2026 προβλέπονται:

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2%.

Μέσος ετήσιος πληθωρισμός 4%.

Αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ στα 263,4 δισ. ευρώ.

Τι θα γίνει με την προσωπική διαφορά

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τους παλαιούς συνταξιούχους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έβλεπαν στην τσέπη τους το σύνολο των ετήσιων αυξήσεων, εξαιτίας του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η αύξηση θα εφαρμόζεται κανονικά στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη, χωρίς να μειώνεται αντίστοιχα η προσωπική διαφορά. Με άλλα λόγια, οι συνταξιούχοι θα διατηρούν το συγκεκριμένο ποσό και παράλληλα θα λαμβάνουν την αύξηση που προκύπτει από το 2,9%.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 1.000 ευρώ και έχει προσωπική διαφορά 100 ευρώ, εισπράττει συνολικά 1.100 ευρώ μικτά.

Με την αύξηση 2,9%, η κύρια σύνταξή του θα διαμορφωθεί στα 1.029 ευρώ, ενώ η προσωπική διαφορά θα παραμείνει στα 100 ευρώ. Έτσι, οι συνολικές μικτές αποδοχές του θα φτάσουν τα 1.129 ευρώ, καταγράφοντας μηνιαία αύξηση 29 ευρώ πριν από τις κρατήσεις.

Αντίστοιχα, όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά θα λάβουν την αύξηση στο σύνολο της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξής τους.

Πόσα χρήματα θα μπουν τελικά στην τσέπη των συνταξιούχων

Η ονομαστική αύξηση δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το ποσό που θα δουν οι συνταξιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης, ύψους 6%, επιβάλλεται στο ποσό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, ενώ η προσωπική διαφορά δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη βάση υπολογισμού.

Παράλληλα, η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επηρεάζει το τελικό καθαρό ποσό, ανάλογα με το συνολικό φορολογητέο εισόδημα κάθε συνταξιούχου.

Ενδεικτικά, για συνταξιούχο χωρίς προσωπική διαφορά και με αρχική μικτή σύνταξη 1.000 ευρώ, η αύξηση 2,9% αντιστοιχεί σε 29 ευρώ μικτά τον μήνα. Μετά την εισφορά υγείας και χωρίς να υπολογίζεται τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση από φόρο, το ποσό διαμορφώνεται στα 27,26 ευρώ.