«Θα μπορούσε να ήταν άλλο το hook, αλήθεια είναι αυτό», είπε ο Νίκος Ρωμανός για το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη.

Όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές – μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα – επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης ότι το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη με το βιντεοπαιχνίδι GTA VI (που έχει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18) απευθυνόταν σε ενηλίκους, επιχειρώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις.

Τρεις ημέρες αργότερα, σήμερα, ο Νίκος Ρωμανός όχι μόνο ανέλαβε την ευθύνη, αλλά αναγνώρισε και την αστοχία του μηνύματος. «Εγώ έχω την ευθύνη ως διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας», είπε αρχικά, μιλώντας στο OPEN, ενώ στην επισήμανση που του έγινε ότι «ήταν λάθος, ήταν πάνω στο κύμα, αλλά ήταν λάθος το μήνυμα», απάντησε:

«Ναι, θα μπορούσε να ήταν άλλο το hook, αλήθεια είναι αυτό. Θεωρώ όμως, επιτρέψτε μου, ότι ήταν υπερβολική η αντίδραση. Το ίδιο trend έχουν χρησιμοποιήσει όλοι οι ηγέτες σε όλο τον κόσμο. Και οργανώσεις διεθνείς κτλ και δεν είδα να γίνεται αυτή η υπερβολική αντίδραση, αλλά δεν είμαι αντικειμενικός, εντάξει…».

Να θυμίσουμε, ωστόσο, στον Νίκο Ρωμανό ότι οι αντιδράσεις δεν προκλήθηκαν από την αξιοποίηση ενός διαδικτυακού trend, αλλά από το ίδιο το μήνυμα του πρωθυπουργού, ο οποίος παρότρυνε γιαγιάδες και παππούδες να κάνουν δώρο το συγκεκριμένο βιντεοπαιχνίδι στα εγγόνια τους.

Η αξιοποίηση της αισθητικής και των γραφικών του παιχνιδιού είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και, άλλωστε, έχει γίνει και εντός των συνόρων.

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Μ. Καλ.