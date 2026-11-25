Από το σπρώξιμο ο 11χρονος έπεσε στα κάγκελα του σχολείου και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Σοβαρά τραυματίστηκε 11χρονος μαθητής έξω από το Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών στη Μεσσηνία κατά την ώρα του σχολάσματος και της αποχώρησης από το σχολείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, 10χρονος μαθητής φέρεται να έσπρωξε τον 11χρονο με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ισορροπία του και να πέσει πάνω στα κάγκελα του σχολείου.

O 11χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί τού έκαναν ράμματα. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Η μήνυση και η σύλληψη της μητέρας του 10χρονου

Μετά το περιστατικό, η μητέρα του τραυματισμένου παιδιού υπέβαλε μήνυση στις αρμόδιες Αρχές. Ως αποτέλεσμα, συνελήφθη η 51χρονη μητέρα του 10χρονου μαθητή, σε βάρος της οποίας αποδίδονται κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Παράλληλα, έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έκταση και η φύση του τραυματισμού του 11χρονου.