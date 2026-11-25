Έφυγε χθες το μεσημέρι από το σπίτι λέγοντας στους οικείους του ότι πάει για κυνήγι στο Ντράφι.

Νεκρός ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική 78χρονος που εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο του, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στο Ντράφι.

Για την ανάσυρση του επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 5 οχήματα η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ,η ομάδα ΟΣμηΕΑ καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 78χρονος έφυγε χθες το μεσημέρι από το σπίτι λέγοντας στους οικείους του ότι πάει για κυνήγι στο Ντράφι. Όταν όμως δεν επέστρεψε σπίτι του και οι συγγενείς του δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, ο γιος του ειδοποίησε τις Αρχές και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Μετά από ολονύχτια έρευνα, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο του σε χαράδρα στο Ντράφι.

Οι πυροσβέστες τον ανέσυραν από το όχημα του ενώ παράλληλα απεγκλώβισαν τον σκύλο του που ήταν μαζί του.