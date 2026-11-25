Μια παράσταση που σε ταράζει, σε προβληματίζει και δεν σε αφήνει να φύγεις όταν πέσει η αυλαία.

Υπάρχουν παραστάσεις που τις παρακολουθείς και άλλες που, χωρίς να το καταλάβεις, σε κάνουν να αισθανθείς μέρος του κόσμου τους.

Το «Dogville» του Άρη Μπινιάρη ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Χθες Τρίτη, βρεθήκαμε στη γενική πρόβα, λίγο πριν από την επίσημη πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (σήμερα 25/11), και από τα πρώτα λεπτά έγινε σαφές πως αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει δεν είναι μια συνηθισμένη θεατρική βραδιά.

Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα, η σταδιακή αποκάλυψη των προσώπων, οι ήχοι, οι κινήσεις και οι σιωπές δημιουργούν ένα σκηνικό που σε βάζει σχεδόν αμέσως σε εγρήγορση. Η ιστορία ξεκινά φαινομενικά ήρεμα, όμως κάτω από αυτή την επιφανειακή γαλήνη αισθάνεσαι ότι κάτι σκοτεινό και κτηνώδες, περιμένει να αποκαλυφθεί.

Η θεατρική μεταφορά της εμβληματικής ταινίας του Λαρς φον Τρίερ αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα. Ο Άρης Μπινιάρης, ωστόσο, δεν επιχειρεί απλώς να αναπαραστήσει το πρωτότυπο έργο. Δημιουργεί μια αυτόνομη σκηνική αφήγηση, με τη δική της αισθητική, ένταση και θεατρική γλώσσα. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν την παράσταση να ξεχωρίζει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ένα χωριό που μοιάζει ήσυχο, αλλά κρύβει πολλά περισσότερα

Στην λιτή σκηνική εκδοχή του Μπινιάρη, το Dogville είναι μια μικρή αγροτική κοινότητα με βασική ασχολία την αμπελοκαλλιέργεια. Ο αμπελώνας δεν αποτελεί απλώς ένα σκηνογραφικό εύρημα, αλλά γίνεται μέρος της ίδιας της αφήγησης που αποτυπώνει τον χρόνο και μαζί του τη σταδιακή μεταμόρφωση των ανθρώπων του Dogville. Ο αμπελώνας μοιάζει να παρακολουθεί σιωπηλά όσα συμβαίνουν, σαν ένας σιωπηλός μάρτυρας.

Ξεχωριστό ρόλο στην παράσταση έχει και η μουσική σύνθεση του Ted Regklis, η οποία μαζί με τη φωνή του ίδιου του σκηνοθέτη στην αφήγηση, λειτουργεί ως ένας επιπλέον αφηγητής.

Δεκαπέντε ηθοποιοί και μία κοινότητα που δεν είναι τόσο αθώα όσο δείχνει

Ο δεκαπενταμελής θίασος υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπινιάρη, πετυχαίνει κάτι πραγματικά σπουδαίο. Δεκαπέντε ηθοποιοί απόλυτα εναρμονισμένοι, κινούνται μέσα στον κόσμο του έργου με απόλυτη φυσικότητα και γίνονται οι κάτοικοι του Dogville.

Η Πηνελόπη Τσιλίκα, στον ρόλο της Γκρέις, αποδίδει με ιδιαίτερη ευαισθησία και ένταση τη διαδρομή μιας νεαρής γυναίκας που αναζητά καταφύγιο, μιας γυναίκας που προσπαθεί να γίνει αρεστή, μιας γυναίκας που δικαιολογεί, μιας γυναίκας που προσπαθεί να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της και να ενσωματωθεί στην κοινότητα. Μιας γυναίκας που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση και θα πληρώσει τίμημα για αυτό .

Αναφερόμενοι στον θίασο, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στον Αλέξανδρο Σταυρόπουλο για την κινησιολογική προσέγγισή του.

Υπάρχουν στιγμές που ολόκληρος ο θίασος μοιάζει να λειτουργεί ως ένα ενιαίο σώμα, αποπνέοντας μια καθηλωτική δύναμη όπως άλλωστε αυτή που ασκεί πάνω στην ξένη Γκρέις, η κλειστή κοινωνία των πιστών νοικοκυραίων του Dogville.

Από την (φαινομενική) αποδοχή στην (απροκάλυπτα) ωμή κακοποίηση

Στο «Dogville» τίποτα δεν αποκαλύπτεται αμέσως, αλλά υποβόσκει. Κρύβεται πίσω από τις ερωτήσεις, τις λέξεις αλλά και τις σιωπές. Οι κάτοικοι του χωριού αρχικά εμφανίζονται πρόθυμοι να βοηθήσουν τη Γκρέις. Αλλά με αρκετά ανταλλάγματα, μικρά στην αρχή. Σταδιακά, όμως, αυτή η εικόνα αρχίζει να αλλάζει.

Οι απαιτήσεις αυξάνονται, οι υποχωρήσεις θεωρούνται δεδομένες, η χειραγώγηση φωνάζει και η εκμετάλλευση αποκτά μια κανονικότητα. Ώσπου γίνεται κακοποίηση. Λεκτική. Ψυχολογική. Εργασιακή. Σωματική. Σεξουαλική.

Οι ηθικές αρχές των κατοίκων καταρρέουν -αν υπήρχαν ποτέ- όταν το συμφέρον, ο φόβος και η ανάγκη εξουσίας και επιβολής πάρουν τον έλεγχο.

Ο Μπινιάρης ξεδιπλώνει αυτή τη μεταμόρφωση μεθοδικά, χωρίς βιασύνη. Στην αρχή σε αφήνει να το υποψιάζεσαι. Και κάπου εκεί αρχίζουν να γεννιούνται τα πιο δύσκολα ερωτήματα: Πόσο απέχει η καλοσύνη από την ιδιοτέλεια; Πόσο εύκολα μια κοινωνία μπορεί να αποδεχτεί και τελικά να βουτηχτεί στην αδικία; Τι συμβαίνει όταν κανείς δεν επιλέγει να αντιδράσει και πόσο εύκολα μπορεί ένας φιλήσυχος άνθρωπος να γίνει θύτης που δεν δείχνει έλεος;

Ένα φινάλε που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις όσα προηγήθηκαν

Το Dogville είναι ένα σκληρό έργο και σε αυτό πρέπει να συνυπολογίσεις ότι για περίπου δύο ώρες δεν θα σε αφήσει να χαλαρώσεις. Ασφαλώς και δεν θα σου αποκαλύψουμε το τέλος της ιστορίας, θα σου υποσχεθούμε όμως ότι το φινάλε θα το κουβαλάς μαζί σου ακόμα και περάσεις την πόρτα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Φεύγοντας από τη γενική πρόβα, η αίσθηση που μας έμεινε δεν ήταν απλώς η εντύπωση μιας καλοδουλεμένης θεατρικής παραγωγής. Ήταν η ανάγκη να σκεφτούμε ξανά τη συμπεριφορά των ανθρώπων, τα όρια της ηθικής, την ευθύνη όλων μας και ιδιαίτερα το πόσο μιλάει στην εποχή μας.

Το «Dogville» του Άρη Μπινιάρη είναι μια απαιτητική θεατρική εμπειρία, που δεν σερβίρει εύκολες απαντήσεις. Αντίθετα, αφήνει τον θεατή αντιμέτωπο με ερωτήματα που παραμένουν αμείλικτα και επίκαιρα και έξω από τα όρια της σκηνής.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ



Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία- Διασκευή: Άρης Μπινιάρης

Δραματουργία: Έρι Κύργια

Μουσική σύνθεση: Θοδωρής Ρέγκλης

Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Κίνηση: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Δρουσιώτης

Σχεδιασμός ήχου: Νικόλας Καζάζης

Μάσκες: Δήμητρα Καίσαρη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ναυσικά Κίρκη

Α' Βοηθός σκηνογράφου: Κατερίνα Στελλάτου

Β' Βοηθός σκηνογράφου: Ελευθερία Τζήκα

Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού

Βοηθός κινησιολόγου: Μαργαρίτα Μπουγιούκα

Art direction promo: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Photo/ Video promo: Θωμάς Παλυβός

Σχεδιασμός μακιγιάζ promo: Ευγενία Φραγκάκη

Σχεδιασμός μαλλιών promo: Αθηνά Λάμπρου

Επικοινωνία – Media Ralations: Μαρία Τσολάκη

Social Media - Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Διεύθυνση Παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Εκτέλεση παραγωγής: Γιάννης Κουλούρης

Διοίκηση - Νομικές Υποθέσεις: Καλλιόπη Κοτζαηλία

Διαχείριση παραγωγών - Οικονομική Διεύθυνση: Βασιλική Νότου

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές





Παίζουν (Με αλφαβητική σειρά)

Γιάννης Αναστασάκης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Μαρία Βούρου, Μαντώ Γιαννίκου, Μυρτώ Γκόνη, Αλεξάνδρα Καζάζου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Άιντι Ορμένι, Μάριος Παναγιώτου, Άρης Παπαϊωάννου, Φώτης Στρατηγός, Γιώργος Συμεωνίδης, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Πηνελόπη Τσιλίκα

Πληροφορίες

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35

Στάση Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», Γραμμή 3 (μπλέ) - τερματικός

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 20.30

Σάββατο 17.30 & 21.00

Ταμείο Θεάτρου:

2104143 310 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εντός του Δημοτικού Θεάτρου - Κεντρική Είσοδος

Ώρες Ταμείου Χειμερινής Περιόδου:

Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τρίτης): 10:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00

Σάββατο: 16:00 - 21:00

Κυριακή: 18:00 - 21:00



Τιμές εισιτηρίων

Διακεκριμένη Ζώνη: 40 Ευρώ

Α Ζώνη: 35 Ευρώ

Β Ζώνη: 30 Ευρώ Κανονικό, 25 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)

Link προπώλησης

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/dogville-se-skinothesia-ari-mpiniari/