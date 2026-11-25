Η ταινία που κέρδισε τους περισσότερους θεατές και η νέα κυκλοφορία που αξίζει να τα πάει καλύτερα στις ελληνικές αίθουσες.

Η κίνηση στις αίθουσες σημείωσε μικρή άνοδο το τετραήμερο 19 έως 22 Νοεμβρίου 2026, κόβοντας 96.109 εισιτήρια (από τα 89.822 του προηγούμενου τετραημέρου) και αυτό χάρη στα Κάλαντα του Σκρουτζ - Τζόνι Ντεπ, τη νέα prequel ταινία Hunger Games, το Wild Horse Nine που συνεχίζει σταθερά να προσελκύει τους θεατές, το ντοκιμαντέρ «Μπορείς να Δεις τα Πάντα» που σαρώνει το παγκόσμιο box office -οσονούπω και τα βραβεία- και το I Play Rocky που ακολουθεί τον νεαρό Σιλβέστερ Σταλόνε στο ταξίδι του να γίνει ο κινηματογραφικός Rocky.

Συγκεκριμένα, η ταινία με τον Άντονι Ιπόλιτο που εντυπωσιάζει με την ερμηνεία - μίμηση ως νεαρός Σταλόνε, τερματίζει πέμπτη στη λίστα, σημειώνοντας ένα μέτριο άνοιγμα, ενώ το ντοκιμαντέρ «Μπορείς να Δεις τα Πάντα» που σπάει ταμεία στο εξωτερικό, στην Ελλάδα τερματίζει στην τέταρτη θέση του box office, ξεπερνώντας τα 10.000 εισιτήρια.



Η πιο πολυσυζητημένη πρεμιέρα της εβδομάδας, «The Hunger Games: Η Ανατολή του Θερισμού», με κάτι παραπάνω από 20.000 εισιτήρια φτάνει στη δεύτερη θέση της λίστας, πίσω από τα Κάλαντα του Σκρουτζ, που για ακόμα ένα τετραήμερο - και από ό,τι φαίνεται για αρκετά ακόμα, ένεκα Χριστουγέννων - απολαμβάνει την κορυφή του ελληνικού box office.

{https://youtu.be/ts0UZ0tNw8M?si=RrimlK2Lc6gQFMWY}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 19 έως 22 Νοεμβρίου 2026