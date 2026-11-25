«Ο νέος Προϋπολογισμός Οδικός Χάρτης για το 2027, ανοίγει έναν αισιόδοξο ορίζοντα προς το 2030», ανέφερε ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Ο Προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει τη μετάβαση της εθνικής οικονομίας σε μια νέα δυναμική φάση. Διατήρηση ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%, άλμα 7,9% στις επενδύσεις και 3,1% στις εξαγωγές, υποχώρηση ακόμη 7 μονάδων του δημόσιου χρέους και πτώση ανεργίας στο 7,9% από 18% που ήταν το 2019», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του, στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Αυτή η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες – χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές μας, με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο υψηλό κόστος ζωής», συνέχισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Πρώτη και βασικότερη, η νέα ενίσχυση μισθών και συντάξεων, ώστε - αρχές του 2028 - η βασική αμοιβή στη χώρα να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Αυξημένη, δηλαδή, κατά 48% σε σχέση με το 2019.

Ο νέος Προϋπολογισμός Οδικός Χάρτης για το 2027, ανοίγει έναν αισιόδοξο ορίζοντα προς το 2030. Όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με χειροπιαστά μέτρα που νομοθετούνται για να γίνουν πράξη σε συγκεκριμένους χρόνους. Αυτή είναι η κομβική μας διαφορά από τη μίζερη και ανεπαρκή αντιπολίτευση».

Στη συνέχεια της εισήγησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Όλες μας οι προσπάθειες είναι ακόμη σε εξέλιξη και μάλιστα εν μέσω δυσκολιών: με το διεθνές κλίμα σε αναταραχή. Την ακρίβεια να επιμένει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά και το «Βαθύ Κράτος» να μην έχει ακόμη πλήρως ξεριζωθεί. Όμως, το έργο μας, γίνεται, πια, ορατό, δείχνοντας τον δρόμο. Γι’ αυτό και το επικαλούμαστε ως διαβατήριο αξιοπιστίας.

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Κρατάμε τροχιά σταθερή, όταν παντού κυριαρχεί η αστάθεια, προχωράμε, ενώ διεθνώς καραδοκεί η καθήλωση. Δύο στοιχεία με ξεχωριστή βαρύτητα στην τελική ευθεία για την κάλπη, όχι προς πανηγυρισμό, αλλά ως απάντηση στον εύκολο μηδενισμό».

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός τόνισε: «Έως ότου φθάσουμε στις εκλογές, πάντως, μεσολαβεί αρκετός χρόνος. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τη δουλειά σε όλα τα επίπεδα, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα. Προσηλωμένοι στις πράξεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη».