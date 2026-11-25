Τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αποκαλυπτικά: Το 2020 καταγράφηκαν 5.456 αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, το 2021 8.780, το 2022 11.632, το 2023 11.530, το 2024 22.104 και το 2025 22.875.

Περισσότερες από 22.800 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν το 2025 στην Ελλάδα, ενώ 16 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από γυναικοκτονίες. Η αστυνομική παρουσία ενισχύθηκε, τα εξειδικευμένα γραφεία πολλαπλασιάστηκαν και το Panic Button επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η βία εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές κοινωνικές πληγές.

Η 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, δεν είναι μόνο μια ημέρα ευαισθητοποίησης και υπενθύμισης. Είναι και μια ευκαιρία να κοιτάξουμε κατάματα τους αριθμούς, να αξιολογήσουμε όσα έχουν γίνει και κυρίως να αναρωτηθούμε πόσο αποτελεσματικά προστατεύονται οι γυναίκες που βιώνουν τη βία.

Τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αποκαλυπτικά. Το 2020 καταγράφηκαν 5.456 αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, το 2021 8.780, το 2022 11.632, το 2023 11.530, το 2024 22.104 και το 2025 22.875.

Μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, οι καταγεγραμμένες υποθέσεις υπερτετραπλασιάστηκαν. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αύξηση μεταξύ 2023 και 2024, όταν ο αριθμός σχεδόν διπλασιάστηκε. Ενώ τοο πρώτο δεκάμηνο του 2026 οι κλήσεις στο 100 ξεπέρασαν τις 32.000, και καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά.

Η αύξηση αυτή δεν μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά ως αύξηση της πραγματικής έκτασης της βίας. Ένα μέρος της ενδέχεται να συνδέεται με το γεγονός ότι περισσότερες γυναίκες βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν, να καταγγείλουν τον κακοποιητή τους και να αναζητήσουν προστασία. Η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών φαίνεται ότι συμβάλλουν στο να σπάει σταδιακά ο κύκλος της σιωπής.

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Αυτό, ωστόσο, δεν αναιρεί την ανησυχητική έκταση του φαινομένου. Πίσω από κάθε καταγγελία βρίσκεται ένας άνθρωπος που ζητά βοήθεια, συχνά έπειτα από μια μακρά περίοδο φόβου, απειλών και κακοποίησης.

Γυναικοκτονίες: Η πιο τραγική όψη της βίας

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η εικόνα των γυναικοκτονιών. Το 2020 καταγράφηκαν 8, το 2021 23, το 2022 24, το 2023 11, το 2024 17 και το 2025 16.

Παρά τις διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά, οι αριθμοί αποτυπώνουν μια σκληρή πραγματικότητα: η βία κατά των γυναικών μπορεί να φτάσει μέχρι την αφαίρεση της ίδιας τους της ζωής. Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το 69,6% των ανθρωποκτονιών με θύματα γυναίκες το 2025 συνδέθηκε με το πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας.

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης των περιστατικών υψηλού κινδύνου, ουσιαστικής αξιολόγησης κάθε καταγγελίας και αποτελεσματικής προστασίας των γυναικών πριν η κακοποίηση οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες συνέπειες.

Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.: 63 εξειδικευμένα γραφεία σε όλη τη χώρα

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας από την Ελληνική Αστυνομία. Το 2021 ιδρύθηκαν τα πρώτα έξι επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Το 2022 προστέθηκαν ακόμη 12, ενώ τον Ιούνιο του 2024 δημιουργήθηκαν 45 νέα γραφεία.

Έτσι, σήμερα λειτουργούν συνολικά 63 εξειδικευμένα γραφεία σε ολόκληρη τη χώρα, με τουλάχιστον ένα σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας. Παράλληλα, περισσότεροι από 600 αστυνομικοί απασχολούνται αποκλειστικά με την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ έχουν ενισχυθεί οι διαδικασίες διαχείρισης των καταγγελιών, η εκπαίδευση των αστυνομικών και η προστασία των θυμάτων.

Panic Button: Ένα ψηφιακό εργαλείο προστασίας

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια προστασίας των θυμάτων έχει και η εφαρμογή Panic Button. Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2024 επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Τα στοιχεία του 2024 δείχνουν ότι 5.817 θύματα εγκατέστησαν την εφαρμογή, ενώ πραγματοποιήθηκαν 841 ενεργοποιήσεις.

Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε μια γυναίκα που βρίσκεται σε κίνδυνο να ειδοποιήσει άμεσα τις Αρχές, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσει τηλεφωνική κλήση. Η τεχνολογία, ωστόσο, αποτελεί ένα μόνο μέρος της προστασίας. Η πραγματική αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την ταχύτητα ανταπόκρισης και τη δυνατότητα παρέμβασης όταν ενεργοποιείται ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης.

Οι ξενώνες και το δίκτυο προστασίας των γυναικών

Πέρα από την αστυνομική διαχείριση, καθοριστική είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου υποστήριξης. Το Πανελλαδικό Δίκτυο Δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σήμερα λειτουργούν 47 συμβουλευτικά κέντρα και 20 ξενώνες φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους. Οι διευθύνσεις τους είναι απόρρητες για λόγους ασφαλείας, ενώ παρέχουν δωρεάν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική και εργασιακή συμβουλευτική. Ο μεγαλύτερος ξενώνας, αυτός της Αττικής διαθέτει 21 δωμάτια.

Ωστόσο, η εικόνα στους δήμους δεν είναι ομοιόμορφη. Ενδεικτικά, στην ετήσια έκθεση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση του 2024, από τους 143 δήμους που απάντησαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο, το 70,6% δήλωσε ότι δεν διαθέτει δική του δομή αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών. Αυτό αναδεικνύει τις ανισότητες στην πρόσβαση των γυναικών σε υπηρεσίες υποστήριξης, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους.

Ταυτόχρονα, η Ελληνική Αστυνομία έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο Safe Houses, δηλαδή ειδικά διαμορφωμένων και φυλασσόμενων χώρων για τη βραχυπρόθεσμη ασφαλή φιλοξενία γυναικών που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία, καθώς και των παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειάς τους. Η μεταφορά πραγματοποιείται από την Αστυνομία, ενώ η υποστήριξη των θυμάτων εξασφαλίζεται σε συνεργασία με τις κοινωνικές δομές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς. Το 2024 εξασφαλίστηκαν 120 τέτοιοι χώροι σε όλη τη χώρα, ενώ 327 θύματα φιλοξενήθηκαν σε αυτούς. Πρόκειται για έναν κρίσιμο μηχανισμό άμεσης προστασίας, ιδιαίτερα για τις πρώτες ώρες μετά την καταγγελία, όταν η γυναίκα ενδέχεται να μην έχει ασφαλές μέρος για να επιστρέψει.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο οι καταγγελίες, αλλά η προστασία

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία είναι σύνθετη. Από τη μία πλευρά, η Ελληνική Αστυνομία έχει ενισχύσει σημαντικά τις υπηρεσίες της, έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένα γραφεία σε όλη την Ελλάδα, ενώ νέα εργαλεία προστασίας έχουν τεθεί στη διάθεση των θυμάτων. Από την άλλη, οι περισσότερες από 22.800 καταγεγραμμένες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και οι 16 γυναικοκτονίες μέσα στο 2025 υπενθυμίζουν ότι το πρόβλημα παραμένει τεράστιο.

Η αύξηση των καταγγελιών μπορεί να σημαίνει ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες βρίσκουν το θάρρος να καταγγείλουν τον κακοποιητή τους. Το ζητούμενο, όμως, είναι να μη χρειάζεται να φτάσουν στο αστυνομικό τμήμα για δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη φορά προκειμένου να προστατευτούν. Η 25η Νοεμβρίου πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από μια ημέρα συμβολισμού. Πρέπει να αποτελεί αφορμή για ουσιαστική αξιολόγηση των μηχανισμών πρόληψης και προστασίας, για ενίσχυση των δομών και για μια κοινωνία που δεν θα αντιμετωπίζει τη βία κατά των γυναικών ως ιδιωτική υπόθεση. Γιατί καμία γυναίκα δεν πρέπει να φοβάται μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Και καμία καταγγελία δεν πρέπει να μένει χωρίς ουσιαστική προστασία.