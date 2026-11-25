Οι αξιωματούχοι που τάσσονται υπέρ της πρότασης υποστηρίζουν ότι μια τέτοια κίνηση θα βοηθούσε τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, αυξάνοντας την πίεση στους Ιρανούς ηγέτες που παραμένουν στην εξουσία.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο στόχαστρο ανώτατους Ιρανούς αξιωματούχους, με στόχο την απομάκρυνση των σκληροπυρηνικών από το καθεστώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση των συζητήσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι αξιωματούχοι που τάσσονται υπέρ της πρότασης υποστηρίζουν ότι μια τέτοια κίνηση θα βοηθούσε τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, αυξάνοντας την πίεση στους Ιρανούς ηγέτες που παραμένουν στην εξουσία.

Όσοι διαφωνούν, εκτιμούν ότι μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, οδηγώντας την Τεχεράνη σε ακόμη πιο αδιάλλακτη στάση και υπονομεύοντας την αξιοπιστία της Ουάσινγκτον σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση. Ορισμένοι ανώτατοι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι τέτοια πλήγματα θα μπορούσαν να εκθέσουν Αμερικανούς αξιωματούχους σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Μια επιλογή που επανήλθε στο προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η στοχοποίηση ανώτατων Ιρανών αξιωματούχων βρίσκεται εδώ και καιρό στις επιλογές που έχουν παρουσιαστεί στον Τραμπ. Η ιδέα επανήλθε στο προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει τρόπους τερματισμού του πολέμου, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων.

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Σε συνεντεύξεις του την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να περιμένει μέχρι μετά την Πρωτοχρονιά προτού προχωρήσει σε νέες σημαντικές ενέργειες κατά του Ιράν.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στο NBC ότι ο Τραμπ έχει στη διάθεσή του αρκετές επιλογές και θα αποφασίσει ποια είναι η καταλληλότερη για να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Με πληροφορίες από NBC, μέσω Jerusalem Post