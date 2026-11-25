Οι Βρετανοί κάτω των 45 ετών έχουν κατά μέσο όρο τη μισή σεξουαλική δραστηριότητα σε σχέση με το 1990.

Η τέταρτη Εθνική Έρευνα για τις Σεξουαλικές Συμπεριφορές και τον Τρόπο Ζωής (Natsal) διαπίστωσε ότι οι ενήλικες κάτω των 45 ετών κάνουν σήμερα σεξ κατά μέσο όρο δύο φορές τον μήνα. Πρόκειται για συνεχιζόμενη πτωτική τάση, καθώς το 1990 ο μέσος όρος ήταν τέσσερις φορές τον μήνα και το 2010 τρεις.

Η εικόνα στους νέους κάτω των 25 ετών

Στους νέους κάτω των 25 ετών, η μείωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ποσοστού όσων δεν έχουν κάνει ποτέ σεξ.

Συγκεκριμένα:

- Το 28% των ανδρών δηλώνει ότι δεν έχει κάνει ποτέ σεξ.

- Το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες φτάνει το 38%.

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Το 2010 τα ποσοστά αυτά ήταν μικρότερα κάτω από 20% και για τα δύο φύλα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε σε πέντε επιστημονικές μελέτες στο περιοδικό The Lancet, δεν εξετάζει σε βάθος τους λόγους αυτής της πτώσης.

Οι ερευνητές, ωστόσο, διερευνούν διάφορους πιθανούς παράγοντες, όπως:

Τη μείωση των κοινωνικών επαφών και της διασκέδασης εκτός σπιτιού.

Τη μειωμένη κατανάλωση αλκοόλ.

Τις αλλαγές στις αντιλήψεις για το φύλο και τις σεξουαλικές σχέσεις.

Την παραμονή των νέων στο πατρικό σπίτι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας.

Την αυξανόμενη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των βιντεοπαιχνιδιών.

Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Rutgers έδειξε ότι η μειωμένη κατανάλωση αλκοόλ, η συγκατοίκηση με τους γονείς και τα βιντεοπαιχνίδια συνέβαλαν στη μείωση των περιστασιακών σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ των νέων ενηλίκων.

Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στις σεξουαλικές σχέσεις

«Παρότι η πλειονότητα του πληθυσμού εξακολουθεί να έχει ενεργή σεξουαλική ζωή, οι άνθρωποι στη Βρετανία κάνουν όλο και λιγότερο σεξ», δήλωσε η Soazig Clifton, επίτιμη ερευνήτρια στο University College London.

Η καθηγήτρια Kaye Wellings, συνιδρύτρια της συγκεκριμένης ερευνητικής πρωτοβουλίας, εκτιμά ότι οι νέες γυναίκες σήμερα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιες τους όρους των σεξουαλικών τους σχέσεων.

Όπως ανέφερε, οι γυναίκες δεν είναι πλέον διατεθειμένες να αποδέχονται τη συχνότητα ή τη φύση των σεξουαλικών επαφών απλώς και μόνο για να ευχαριστήσουν τον σύντροφό τους.

Πρώτη σεξουαλική επαφή σε μεγαλύτερη ηλικία

Η μέση ηλικία κατά την οποία οι νέοι κάνουν για πρώτη φορά σεξ αυξήθηκε στα 18 έτη, από τα 16 που ήταν το 2010.

Η Wellings σημειώνει ότι παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερη κοινωνική πίεση στους νέους να αποδείξουν τη σεξουαλική τους εμπειρία, κάτι που, όπως εκτιμά, έχει πλέον αλλάξει.

Περισσότερες ομοφυλοφιλικές εμπειρίες

Η έρευνα κατέγραψε επίσης αύξηση των ατόμων που αναφέρουν σεξουαλικές επαφές με άτομα του ίδιου φύλου.

Στις γυναίκες το ποσοστό διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας το 14%.

Στους άνδρες τριπλασιάστηκε, από 4% σε 12%.

Λιγότερες γυναίκες θέλουν να αποκτήσουν παιδιά

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα αφορά την επιθυμία απόκτησης παιδιών.

Το ποσοστό των γυναικών που δηλώνουν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να αποκτήσουν παιδιά διπλασιάστηκε μέσα σε μία δεκαετία, από 8% σε 17%.

Στις γυναίκες κάτω των 35 ετών το ποσοστό σχεδόν τετραπλασιάστηκε.

Η ψυχολόγος Rebecca Sear από το Πανεπιστήμιο Brunel εκτιμά ότι σημαντικό ρόλο παίζει η έλλειψη υποστήριξης προς τους γονείς.

Όπως εξηγεί, η σύγχρονη κοινωνία περιμένει από τους γονείς να μεγαλώνουν τα παιδιά τους σχεδόν μόνοι τους, χωρίς την απαραίτητη κοινωνική και οικογενειακή υποστήριξη.

Άλλα σημαντικά ευρήματα της έρευνας:

Το 77% των ατόμων ηλικίας 16-59 ετών είχε σεξουαλική επαφή μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Το 89% είχε κάνει σεξ τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του.

Οι μισοί νέοι ηλικίας 16-24 ετών είχαν ανταλλάξει σεξουαλικά μηνύματα (sexting) τον τελευταίο χρόνο.

Το 50% των νεαρών γυναικών και το 90% των νεαρών ανδρών είχαν παρακολουθήσει πορνογραφικό υλικό.

Το 12% των γυναικών ανέφερε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, ενώ το 30% δήλωσε ανάμεικτα συναισθήματα σχετικά με την εγκυμοσύνη.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περίπου 6.700 άτομα στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2024.

Με πληροφορίες από Guardian