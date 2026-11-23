Tο 19% του μετοχικού κεφαλαίου της CCEP κατέχει ο αμερικανικός κολοσσός των αναψυκτικών Coca-Cola.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ανακοίνωσε την έναρξη εις βάθος έρευνας κατά της βασικής εταιρείας παραγωγής και εμφιάλωσης της Coca-Cola στην Ευρώπη, της Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι εφαρμόζει αντιανταγωνιστικές πρακτικές.

Η CCEP, το 19% του μετοχικού κεφαλαίου της οποίας κατέχει ο αμερικανικός κολοσσός των αναψυκτικών Coca-Cola, είναι ο παραγωγός και εμφιαλωτής του αναψυκτικού και άλλων αναψυκτικών στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, του Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, υπάρχουν υποψίες ότι η εταιρεία προσέφερε εκπτώσεις σε σούπερ μάρκετ και άλλους εμπόρους υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταπωλούσαν τα προϊόντα της σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν επίσης εάν η εταιρεία διαφοροποιούσε τα μεγέθη των φιαλών και των κουτιών αναψυκτικών ανάλογα με τη χώρα, προκειμένου να δυσχεραίνει τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. Παράλληλα, διερευνάται εάν κατέβαλλε χρήματα σε λιανοπωλητές για να περιορίσει τις εισαγωγές αναψυκτικών στην Ισπανία.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η πρακτική της εταιρείας να αρνείται, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τη σύναψη ενιαίων συμφωνιών προμήθειας που θα κάλυπταν περισσότερες χώρες, υποχρεώνοντας τους εμπόρους να διαπραγματεύονται ξεχωριστές συμφωνίες σε κάθε αγορά.

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«Οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη καταναλώνουν αναψυκτικά καθημερινά. Δεν θα πρέπει, όμως, να αναγκάζονται να πληρώνουν ακριβότερα απλώς και μόνο επειδή κατοικούν σε διαφορετικό κράτος-μέλος της ΕΕ», δήλωσε η αρμόδια επίτροπος Ανταγωνισμού, Τερέζα Ριμπέρα.

Εφόσον αποδειχθούν οι παραβάσεις, η εταιρεία κινδυνεύει με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και το 10% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της. Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση της έρευνας.

Με πληροφορίες από Politico