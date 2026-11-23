Διήμερη συνάντηση στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, εκπροσώπων της Πολιτείας, ερευνητικών φορέων και της βιομηχανίας.

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών (ΕΚΕΒΕ) «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» διοργανώνει στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2026 τις Greek ERA Chairs Days 2026, μια διήμερη συνάντηση αφιερωμένη στην ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, στην ανάδειξη του έργου των κατόχων εδρών του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA Chairs) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για το μέλλον της ελληνικής επιστημονικής έρευνας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Boost4Bio και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των κατόχων ERA Chairs, των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που τους φιλοξενούν, εκπροσώπων της Πολιτείας, χρηματοδοτικών οργανισμών και της βιομηχανίας.

Η 4η συνάντηση των Ελληνικών ERA Chairs

Η πρώτη ημέρα είναι αφιερωμένη στην 4η συνάντηση των 12 Ελληνικών ERA Chairs και στις παρουσιάσεις των ερευνητικών έργων που υλοποιούνται σε ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα με τη στήριξη του ευρωπαϊκού θεσμού των ERA Chairs.

Οι κάτοχοι των ερευνητικών θέσεων θα παρουσιάσουν την πρόοδο, τα επιστημονικά αποτελέσματα και τις προοπτικές των έργων τους (Boost4Bio, MASSTRUCT, Comp-Biodiv-GR, MICROBIOPEST, hot4cryo, InflaCare, TITAN, EXCELLEND, RACE, TALOS-AI4SSH, ESPERANCE και foodigIT), αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στην ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας, τη διεθνή δικτύωση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με στρογγυλή τράπεζα αφιερωμένη στην αναβάθμιση της έρευνας στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν η προσέλκυση και διατήρηση επιστημονικού ταλέντου, η διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού επιστημονικού περιβάλλοντος, η θεσμική υποστήριξη των ερευνητικών φορέων, η ανάπτυξη εθνικών συνεργειών και η βιωσιμότητα και προβολή των αποτελεσμάτων των ERA Chairs μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

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Η κληρονομιά του Φλέμινγκ και το μέλλον της ελληνικής Έρευνας και Καινοτομίας

Η δεύτερη ημέρα, ανοιχτή στον Τύπο, είναι αφιερωμένη στη σύνδεση της ιστορικής επιστημονικής κληρονομιάς του Αλέξανδρου Φλέμινγκ με τις σύγχρονες προκλήσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της έρευνας και της καινοτομίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένες προσωπικότητες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Πρώτος ο Kevin Brown, επιμελητής του Alexander Fleming Laboratory Museum στο Λονδίνο, θα παρουσιάσει την πορεία της ζωής του Αλέξανδρου Φλέμινγκ, την ανακάλυψη της πενικιλίνης και τη διαχρονική επιστημονική και κοινωνική της κληρονομιά.

Στη συνέχεια, ο Δρ Αθανάσιος (Νάσος) Τύπας, επικεφαλής της ομάδας Molecular Systems Biology στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL) στη Χαϊδελβέργη, θα αναλύσει την αυξανόμενη απειλή της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά και τον καθοριστικό ρόλο της επιστήμης στην αντιμετώπισή της.

Τέλος, ο Jo Bury, συνιδρυτής και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Φλαμανδικού ερευνητικού οργανισμού VIB, θα παρουσιάσει την ανάπτυξη του οικοσυστήματος επιστημών ζωής στη Φλάνδρα, καθώς και προτάσεις για την ενίσχυση της αντίστοιχης δυναμικής της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η ξενάγηση στο Μουσείο Φλέμινγκ του ΕΚΕΒΕ, από τον Kevin Brown, κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά πρωτότυπα ιστορικά τεκμήρια του Αλέξανδρου Φλέμινγκ, τα οποία αποτελούν δωρεά της Αμαλίας Φλέμινγκ στο Κέντρο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Προτάσεις πολιτικής για το ελληνικό οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας».

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), ο Jo Bury, εκπρόσωποι των κατόχων ERA Chairs και της βιομηχανίας.

Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων και η διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και διεθνώς διασυνδεδεμένου ελληνικού οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την κατάρτιση του τελικού σχεδίου ενός κοινού policy brief, το οποίο θα αποτυπώνει τις βασικές προτάσεις και συστάσεις για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Οι Greek ERA Chairs Days 2026 δεν φιλοδοξούν να συμβάλουν μόνο στην ανάδειξη της επιστημονικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στη χώρα, αλλά και στη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ επιστημονικής κοινότητας, πολιτείας και παραγωγικών φορέων, με στόχο τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της Ελλάδας.