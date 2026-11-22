Μια κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων στην Πολωνία αποδεικνύει ότι μια αντλία θερμότητας μπορεί να προσφέρει οικονομική θέρμανση ακόμη και χωρίς φωτοβολταϊκά.

Η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να συνοδεύεται και από φωτοβολταϊκό σύστημα προκειμένου να είναι οικονομικά συμφέρουσα. Αυτό προκύπτει από την περίπτωση ιδιοκτήτη κατοικίας στην Πολωνία, ο οποίος επέλεξε να επενδύσει σε αντλία θερμότητας, αφήνοντας για μεταγενέστερο χρόνο την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Παρά τις αρχικές ανησυχίες για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τα πρώτα στοιχεία ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ο πρώτος λογαριασμός ρεύματος ήταν αισθητά χαμηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις, ενώ η καταγραφή της λειτουργίας του συστήματος επιβεβαίωσε την υψηλή ενεργειακή του απόδοση.

Το παράδειγμα, που παρουσιάστηκε αρχικά από την πολωνική ιστοσελίδα kb.pl και αναπαράχθηκε από την εφημερίδα Rzeczpospolita, αναδεικνύει τη σημασία της σωστής θερμομόνωσης, της επιλογής κατάλληλου εξοπλισμού και του συστήματος θέρμανσης στην τελική ενεργειακή δαπάνη.

Το σπίτι των 120 τ.μ. και η αντλία θερμότητας των 5 kW

Η κατοικία έχει επιφάνεια 120 τετραγωνικών μέτρων και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πολωνικά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης WT2021.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της είναι η ιδιαίτερα ενισχυμένη θερμομόνωση. Συγκεκριμένα, διαθέτει εξωτερική μόνωση από γραφιτούχο διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 20 εκατοστών, ενώ για τη θέρμανση των χώρων χρησιμοποιείται ενδοδαπέδιο σύστημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ιδιοκτήτης επέλεξε αντλία θερμότητας ισχύος 5 kW, παρότι, σύμφωνα με τον εγκαταστάτη, θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της κατοικίας ακόμη και μια μικρότερη μονάδα των 3 kW.

Η μικρότερη αντλία θα μπορούσε να λειτουργεί με υψηλότερο συντελεστή απόδοσης (COP) και ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση, ωστόσο θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Προτεραιότητα του ιδιοκτήτη ήταν να εξασφαλίσει σταθερή θερμοκρασία σε όλους τους χώρους και επαρκή ποσότητα ζεστού νερού, ακόμη και όταν οι συνθήκες λειτουργίας γίνονται πιο απαιτητικές. Έτσι, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού διατηρήθηκε σταθερά μεταξύ 22 και 23 βαθμών Κελσίου.

Ο πρώτος λογαριασμός ρεύματος ήταν μόλις 95 ευρώ

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό πριν από την εγκατάσταση αφορούσε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η αντλία θερμότητας λειτουργούσε χωρίς την υποστήριξη φωτοβολταϊκών. Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα.

Ο πρώτος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος αφορούσε περίοδο τεσσάρων μηνών, ανήλθε σε περίπου 400 πολωνικά ζλότι, δηλαδή περίπου 95 ευρώ με βάση την ισοτιμία κατά τη δημοσίευση της σχετικής αναφοράς.

Ακόμη πιο ενδιαφέροντα ήταν τα στοιχεία που καταγράφηκαν από το ενσωματωμένο σύστημα παρακολούθησης της αντλίας θερμότητας, κατά τον τεχνικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε μερικούς μήνες μετά την εγκατάσταση.

Η μέση ετήσια κατανάλωση διαμορφώθηκε περίπου στις:

1.600 kWh για τη θέρμανση της κατοικίας.

242 kWh για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Παράλληλα, το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας 185 λίτρων, το οποίο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ακόμη και μιας τετραμελούς οικογένειας.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι η ηλεκτρική αντίσταση υποβοήθησης ενεργοποιήθηκε συνολικά μόλις για 22 ώρες σε ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο.

COP 5,2: Πώς επιτυγχάνεται τόσο υψηλή απόδοση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συντελεστής απόδοσης COP (Coefficient of Performance), ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικότερους δείκτες αξιολόγησης μιας αντλίας θερμότητας.

Ο συγκεκριμένος δείκτης δείχνει πόση θερμική ενέργεια παράγει το σύστημα για κάθε μία κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει.

Στην πολωνική κατοικία, ο συνολικός COP για τη θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού έφτασε το 5,2, ενώ αποκλειστικά για τη θέρμανση διαμορφώθηκε στο 5,5.

Με απλά λόγια, για κάθε 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται, η αντλία αποδίδει κατά μέσο όρο 5,2 έως 5,5 kWh θερμικής ενέργειας, ανάλογα με τη χρήση.

Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή επίδοση, η οποία εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το χαμηλό λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες τιμές δεν αποτελούν εγγύηση ότι κάθε αντλία θερμότητας θα πετύχει αντίστοιχα αποτελέσματα. Η απόδοση εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων που σχετίζονται τόσο με το ίδιο το κτίριο όσο και με τον εξοπλισμό.

Γιατί δεν έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες τόσο χαμηλούς λογαριασμούς

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύει ότι η οικονομία μιας αντλίας θερμότητας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ισχύ ή την τεχνολογία της συσκευής.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν:

Η θερμομόνωση του κτιρίου: Όσο καλύτερα μονωμένο είναι ένα σπίτι, τόσο λιγότερη θερμότητα χάνει και τόσο μικρότερη είναι η ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας.

Η σωστή διαστασιολόγηση: Η ισχύς της αντλίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κατοικίας.

Το σύστημα διανομής θερμότητας: Η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί με χαμηλότερες θερμοκρασίες νερού σε σχέση με πολλά συμβατικά θερμαντικά σώματα, επιτρέποντας στην αντλία να λειτουργεί αποδοτικότερα.

Οι εξωτερικές θερμοκρασίες: Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση του συστήματος.

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος: Ακόμη και με χαμηλή κατανάλωση, το τελικό κόστος εξαρτάται από την τιμή προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνεπώς, η επιλογή μιας αντλίας θερμότητας χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του ακινήτου μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα από εκείνα της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Είναι απαραίτητα τα φωτοβολταϊκά για να συμφέρει μια αντλία θερμότητας;

Το βασικό συμπέρασμα από την πολωνική κατοικία είναι ότι τα φωτοβολταϊκά δεν αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας.

Μπορούν να περιορίσουν ακόμη περισσότερο το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επιτρέπουν την παραγωγή μέρους της ενέργειας που καταναλώνει το νοικοκυριό. Ωστόσο, η απουσία τους δεν σημαίνει ότι μια τέτοια εγκατάσταση είναι υποχρεωτικά ασύμφορη.

Όταν το σπίτι διαθέτει καλή θερμομόνωση, το σύστημα έχει σχεδιαστεί σωστά και η αντλία λειτουργεί σε κατάλληλες θερμοκρασίες, μπορεί να προσφέρει υψηλό επίπεδο θερμικής άνεσης με σχετικά χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.