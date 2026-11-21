Απίστευτη τοξικότητα από τη Χαριλάου Τρικούπη που δείχνει απλώς την ταραχή της- Μέγας Χορηγός ο ...ΣΥΡΙΖΑ!

Πραγματικά, μιλάμε για την πιο τοξική ανακοίνωση των τελευταίων χρόνων από ένα συστημικό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ (όχι η Νεολαία του) απάντησε στη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ (φαίνεται πως ...υπάρχει) για την ανακοίνωσή της για τη σημαία του Πολυτεχνείου.

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη θυμίζει την εποχή ...Κουτσόγιωργα ή την εποχή του απόγειου του «αυριανισμού», εποχή που στοχοποιήθηκαν και κορυφαία στελέχη του ιδίου του ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται με σφοδρότητα προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, μη διστάζοντας να τον χαρακτηρίσει ακόμα και ...Mr.Funds! Εξαιρώντας και αθωώνοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος προφανώς θα πρέπει να στείλει λουλούδια στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και της Κουμουνδούρου, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο χορηγός τόσο του Μαξίμου, όσο και του ΠΑΣΟΚ!

Διαβάστε την ανακοίνωση για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα:

«Τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό του κ. Τσίπρα τον γνωρίζαμε. Θεωρούσαμε όμως ότι θα έχει τουλάχιστον ταβάνι.

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Μετά τους πολιτικούς τσαρλατανισμούς «θα σκίσω τα μνημόνια», «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», σήμερα ο Mr.Funds αντί να απολογηθεί που έριξε χιλιάδες δανειολήπτες στα κοράκια, είχε το θράσος να εργαλειοποιήσει τη σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ο κατήφορος σας δεν έχει τέλος και οδηγεί στα ίδια πολιτικά αδιέξοδα από τα οποία παλεύετε μάταια να ξεφύγετε. Γιατί η πολιτική υποκρισία, η πολιτική ιδιοτέλεια, η αναξιοπιστία, τα ψέματα και οι υπόγειες διαδρομές θα αποδοκιμαστούν ξανά από τους πολίτες.

Ίσως αυτή τη φορά καταλάβουν και οι χορηγοί σας ότι όσο rebranding και να σας κάνουν, πάει χαμένο. Η σημαία ήταν επί δεκαετίες και εξακολουθεί να είναι στα χέρια του φοιτητικού κινήματος. Η σπέκουλα που στήσατε από χθες για να καταλήξει σήμερα με την ανακοίνωση σας, είναι τόσο εξόφθαλμη που την αντιλαμβάνεται κάθε δημοκράτης προοδευτικός πολίτης.

Ντροπή, κ. Τσίπρα». Απίστευτα πράγματα!