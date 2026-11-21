Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, στην ανακοίνωση της Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή πολιτική επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα. Το Γραφείο Τύπου του κόμματος κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για πολιτική υποκρισία και εργαλειοποίηση της ιστορικής σημαίας του Πολυτεχνείου, κάνοντας λόγο για μια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης ενός συμβόλου που, όπως επισημαίνει, συνδέεται διαχρονικά με το φοιτητικό κίνημα.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται αρχικά στην πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ο πολιτικός τυχοδιωκτισμός του δεν αποτελεί κάτι καινούργιο, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι θα υπήρχαν όρια στην πολιτική του στάση. Παράλληλα, επαναφέρει παλαιότερες πολιτικές δεσμεύσεις του πρώην πρωθυπουργού, όπως τις εξαγγελίες για το σκίσιμο των μνημονίων και την προστασία της πρώτης κατοικίας από τις τράπεζες.

Το ΠΑΣΟΚ στρέφει στη συνέχεια τα πυρά του στην υπόθεση των δανειοληπτών, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε να απολογηθεί για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησής του, αντί να αξιοποιεί πολιτικά τη σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον συμβολισμό της ιστορικής σημαίας, με το ΠΑΣΟΚ να υπογραμμίζει ότι αποτελεί διαχρονικά σύμβολο του φοιτητικού κινήματος και εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια του. Παράλληλα, χαρακτηρίζει εξόφθαλμη τη δημόσια συζήτηση που, όπως υποστηρίζει, διαμορφώθηκε από την προηγούμενη ημέρα, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του ζητήματος.

Αναλυτικά:

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«Τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό του κ. Τσίπρα τον γνωρίζαμε. Θεωρούσαμε όμως ότι θα έχει τουλάχιστον ταβάνι.

Μετά τους πολιτικούς τσαρλατανισμούς «θα σκίσω τα μνημόνια», «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», σήμερα ο Mr.Funds αντί να απολογηθεί που έριξε χιλιάδες δανειολήπτες στα κοράκια, είχε το θράσος να εργαλειοποιήσει τη σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ο κατήφορος σας δεν έχει τέλος και οδηγεί στα ίδια πολιτικά αδιέξοδα από τα οποία παλεύετε μάταια να ξεφύγετε.

Γιατί η πολιτική υποκρισία, η πολιτική ιδιοτέλεια, η αναξιοπιστία, τα ψέματα και οι υπόγειες διαδρομές θα αποδοκιμαστούν ξανά από τους πολίτες.

Ίσως αυτή τη φορά καταλάβουν και οι χορηγοί σας ότι όσο rebranding και να σας κάνουν, πάει χαμένο.

Η σημαία ήταν επί δεκαετίες και εξακολουθεί να είναι στα χέρια του φοιτητικού κινήματος.

Η σπέκουλα που στήσατε από χθες για να καταλήξει σήμερα με την ανακοίνωση σας, είναι τόσο εξόφθαλμη που την αντιλαμβάνεται κάθε δημοκράτης προοδευτικός πολίτης.

Ντροπή, κ. Τσίπρα».