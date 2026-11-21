Αναλυτικά όσα επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νέα πολιτική παρέμβαση με αιχμές για τα σκάνδαλα και τις υποθέσεις διαφθοράς που απασχολούν την επικαιρότητα πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, επιλέγοντας αυτή τη φορά να συνδέσει την πολιτική κριτική του με τον τίτλο και το περιεχόμενο της γνωστής ελληνικής κωμωδίας «Υπάρχει και φιλότιμο», με πρωταγωνιστή τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για ένα ακόμη επταήμερο κατά το οποίο κυριάρχησαν στην επικαιρότητα υποθέσεις σκανδάλων, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τον αριθμό των υπουργών που, όπως υποστηρίζει, έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις διαφθοράς, παραιτήθηκαν ή επέστρεψαν στα κυβερνητικά τους καθήκοντα χωρίς ουσιαστικές αλλαγές.

«Έχουμε πια ζαλιστεί να μετράμε πόσοι υπουργοί παραιτήθηκαν για την εμπλοκή τους σε υποθέσεις διαφθοράς, πόσοι επέστρεψαν χωρίς να αλλάξει κάτι παρά μόνο ο χρόνος που όλα τα σκεπάζει, πόσοι εμπλέκονται και συνεχίζουν σαν να μη συμβαίνει τίποτε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας επαναφέρει παράλληλα την κριτική που είχε διατυπώσει σε πρόσφατη ομιλία του, υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενη τρίτη κυβερνητική θητεία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επιδεινώσει το φαινόμενο της διαφθοράς.

Μάλιστα, επιχειρεί να συνδέσει τις υποθέσεις διαφθοράς με τις οικονομικές συνέπειες για την κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι το κόστος δεν είναι μόνο ηθικό και πολιτικό, αλλά αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

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Όπως τονίζει, τα χρήματα που καταλήγουν στις τσέπες όσων εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις είναι πόροι που στερούνται κρίσιμοι δημόσιοι τομείς, όπως η εκπαίδευση και η υγεία, ενώ επιβαρύνεται περαιτέρω η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών που ήδη δοκιμάζονται από την ακρίβεια.

Αναλυτικά:

«Και πάλι σκάνδαλα είχε η επικαιρότητα και αυτή την εβδομάδα.

Δύο ακόμα ιερείς κάτω από τον αρχιερέα. Στο τέλος θα χάσουμε το μέτρημα.

Σήμερα θα σας προτείνω την ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» του Αλέκου Σακελλάριου με πρωταγωνιστή τον ανεπανάληπτο Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Αυτοί φάγανε. Εσείς να δούμε τι θα τους κάνετε».

{https://www.facebook.com/reel/1163482522806842}